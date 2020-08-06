Gizemfrit “TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” aldı

Türkiye’nin lider kimyasal kaplama malzemeleri üreticisi Gizemfrit, TSE’den tam not aldı. Korona virüs salgınına karşı üretim tesislerinde en üst düzey tedbirler uygulayan şirket, “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” almaya hak kazandı.

Emaye, seramik, yapışmaz ve dekoratif kaplamalar pigment ve cam olmak üzere 5 ana ürün grubunda üretim yapan Gizemfrit, Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” aldı. Salgın tehdidine karşı çalışan sağlığını önceliğine alan Gizemfrit, pandemi sürecinde üretimini ara vermeden sürdürdü. Gizemfrit, çalışma ve üretim alanlarının uygunluğu, yemekhaneler, dinlenme ve mola noktaları ile servislerde yapılan düzenlemelerle TSE’nin belirlediği enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürlerini eksiksiz biçimde yerine getirdi.

Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük, pandemi sürecinin başından itibaren tedbirleri üst düzeyde tutarak, bulaş ihtimalinin en aza indirilmesinin hedeflendiğini belirtti. “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” ile önlemlerin yeterliliğinin tespit edildiğini söyleyen Küçük, “Gizemfrit olarak, çalışan ve toplum sağlığıyla ilgili sahip olduğumuz hassasiyet uyarınca ilk günden itibaren tüm temizlik önlemlerini harfiyen uyguluyoruz. Bu süreçte hiçbir ihmale izin vermeden üretime devam ediyor ve ihracattaki stratejik payımızla ülkemize katkı sağlıyoruz. Başvurduğumuz önlemler sayesinde denetlemelerden başarıyla geçerek Türk Standartları Enstitüsü’nden ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ almaya hak kazandık. Önümüzdeki dönemde de tedbirlerden taviz vermeden daha çok üretmeye ve ihracata destek sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

