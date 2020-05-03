YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Gizemli hayırsever veresiye defterlerini satın aldı

Gizemli hayırsever veresiye defterlerini satın aldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.05.2020 13:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, hayırsever bir iş adamı, gittiği bakkallardan veresiye defterlerini alarak vatandaşların borcunu kapattı.Adıyaman’da, örnek bir davranışa imza atan ve isminin paylaşılmasını istemeyerek isminin gizli kalmasını isteyen hayırsever bir iş adamı, Adıyaman’da maddi durumu zayıf olan vatandaşların daha çok yaşadığı Varlık Mahallesine giderek burada bulunan 3 bakkaldan veresiye defterlerini satın aldı.

Gizemli hayırsever veresiye defterlerini satın aldı

Adıyaman’da, hayırsever bir iş adamı, gittiği bakkallardan veresiye defterlerini alarak vatandaşların borcunu kapattı.
Adıyaman’da, örnek bir davranışa imza atan ve isminin paylaşılmasını istemeyerek isminin gizli kalmasını isteyen hayırsever bir iş adamı, Adıyaman’da maddi durumu zayıf olan vatandaşların daha çok yaşadığı Varlık Mahallesine giderek burada bulunan 3 bakkaldan veresiye defterlerini satın aldı. Adıyaman Esnaf ve Sanaatkar Odası(AESOB) Başkanı Ziya Duranay ile birlikte bakkal bakkal dolaşan gizli hayırsever, aldıkları veresiye defterlerini de yırtmayı ihmal etmedi. Mahallede bulunan bütün vatandaşların borçlarını gizlice ödeyen hayırsever, birlik ve beraberlik mesajı vermeyi de ihmal etmedi.
Adıyaman Esnaf ve Sanaatkar Odası(AESOB) Başkanı Ziya Duranay, isminin gizli kalmasını isteyen hayırsever iş adamına yapmış olduğu örnek davranıştan dolayı teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs Bozcaada'ya giremediKoronavirüs Bozcaada'ya giremedi
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Adıyaman Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
03:49
Sabah
05:22
Öğle
12:29
İkindi
16:16
Akşam
19:26
Yatsı
20:52

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Beyza Eczanesi
Merkez
Halk Eczanesi
Merkez
Özçelik Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Şifa Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Adıyaman’da test yapılan 33 kişiden 19’u pozitif çıktı

Adıyaman’da test yapılan 33 kişiden 19’u pozitif çıktı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi

Karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5’e yükseldi

Mehmet Akif Ersoy Caddesi yenileniyor

Mehmet Akif Ersoy Caddesi yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.