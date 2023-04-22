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Gizemli zehirlenme de Hekzan iddiası

22.04.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta bir ayakkabı imalatında gerçekleşen zehirlenmede hastanede tedavi altına alınan hastaların hekzandan zehirlendiği iddia edildi.

Gizemli zehirlenme de Hekzan iddiası

Tokat’ın Çamlıbel ilçesinde bulunan yaklaşık 3 yıldır 75 kişinin ekmek kapısı olan ayakkabı imalathanesinde geçtiğimiz aylarda 23 işçi zehirlenme belirtileriyle tedavi altına alınmıştı. Hastaneye başvuran işçilerde; kilo kaybı, uzuvlarda hissizlik ve yürüme gibi şikâyetler bulunuyordu. Tokat’ta çeşitli hastanelerde tedavi altında olan hasta işçilerin yanı sıra Ankara’da bulunan çeşitli hastanelere sevkler yaşanmıştı. Yaklaşık olarak 38 gündür hastanelerde tedavi altında olan işçilerin belirtilerine kesin tanı belirlenemedi. Hastanelerde tedavi altında olan işçilerden 6 kişinin durumunun ağırlaştığı ve yürüme yetilerini kısmen kaybettikleri öğrenildi.

İŞÇİLERDE HEKZAN ZEHİRLENMESİ İDDİASI

Edinilen bilgilere göre; Hastanelerde tedavi altında olan 23 işçinin zehirlenme nedenin hekzan maddesinden kaynaklı olduğu üzerinde durulduğu idea edildi. Hekzan maddesi, endüstriyel birçok alanda kullanılıyor. Boya ve boya incelticilerde sıklıkla kullanılan hekzan, ayakkabı imalatında kullanılan yapıştırıcı maddelerin içerisinde de bulunuyor. Hekzan, Akciğerlerde solunması durumunda zehirlenmelere neden olmaktadır. Hekzana maruz kalınması durumunda mide bulantısı, baş dönmesi ve baş ağrısı gibi etkileri bulunurken aşırı seviyede maruz kalınması durumunda merkezi sinir sistemini etkiler. Kronik olarak hekzan maddesine maruz kalmış kişilerin merkezi sinir sisteminde ve iç organlarında kalıcı hasara yol açtığı belirtilmektedir.

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