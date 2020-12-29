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Gizli alkol tüketimine 31 bin TL’ye kadar ceza

SİVAS HABERLERİ  | 29.12.2020 13:14 | Son Güncelleme

Sivas’ta Covid-19 tedbirlerini hiçe sayarak bir iş yerinde alkol tüketen 13 şahıs 31 bin TL’ye kadar ceza kesilmek üzere tutanak düzenlendi.İl Emniyet müdürlüğü Asayiş şube müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde alkol tüketildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Gizli alkol tüketimine 31 bin TL’ye kadar ceza

Sivas’ta Covid-19 tedbirlerini hiçe sayarak bir iş yerinde alkol tüketen 13 şahıs 31 bin TL’ye kadar ceza kesilmek üzere tutanak düzenlendi.
İl Emniyet müdürlüğü Asayiş şube müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde alkol tüketildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 13 şahıs bir iş yerinde alkol tüketirken yakalandı. Covid-19 kurallarını hiçe sayan 13 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesine istinaden, işletme sahibineyse 4733 sayılı kanun kapsamında Mülki amirce ceza uygulanmak üzere gerekli tutanak tanzim edildi.

Gizli alkol tüketimine 31 bin TL’ye kadar ceza

Gizli alkol tüketimine 31 bin TL’ye kadar ceza

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