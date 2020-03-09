GKM’de kahkaha tufanı

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Ömer Akbaba “Gülüşmek Üzere” stand-up gösterisiyle Gebzelilerle bir araya geldi.

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinliklerine devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Ömer Akbaba “Gülüşmek Üzere” stand-up gösterisi Gebzelilerle buluştu. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen gösteride anlattığı hikayelerle kahkahaya boğan Ömer Akbaba kendisine bu imkanı veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e ve salonu dolduran konuklara teşekkür etti.

Öte yandan Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 11 Mart Çarşamba günü saat 11.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans da sahnelenecek olan Sihirli Sandık” çocuk tiyatrosuyla devam edecek. Gebze Belediyesi tüm çocukları etkinliğe davet etti.

