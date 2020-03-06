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GKV Özel Liseleri Basketbol Takımı Türkiye finallerinde

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.03.2020 16:24 | Son Güncelleme

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Lise Genç Erkekler Basketbol (B) Takımı Türkiye finallerine yükseldi.

GKV Özel Liseleri Basketbol Takımı Türkiye finallerinde

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Lise Genç Erkekler Basketbol (B) Takımı Türkiye finallerine yükseldi. Türkiye yarı finallerinde karşılaştığı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları lise takımını 72-78’lik skorla yenerek adını Türkiye finaline yazdırdı.
Kuruluşunun 56.yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları akademik başarılarına birçok alanda yeni başarılar eklerken Liseler Arası Türkiye Basketbol yarı finallerinde mücadele eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Lise Genç Erkekler Basketbol (B) Takımı son maçında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları lise takımını 72-78’lik skorla yenerek adını Türkiye finaline yazdırarak Türkiye’de ki ilk 8 takım arasına girmeyi başardı.
Lise Genç Erkekler Basketbol (B) Takımı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından Adıyaman’da gerçekleştirilen Türkiye yarı finallerinde karşılaştığı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları lise takımını 72-78lik skorla mağlup ederek Türkiye finaline yükseldi. Önümüzdeki günlerde Isparta’da düzenleneceği açıklanan Türkiye finalleriyle ilgili çalışmalarını aralıksız sürdüren GKV Özel Liseleri Erkek Basketbol Takımını kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, "Sporcularımızı ve bu sonucun alınmasında emeği geçen basketbol antrenörlerimiz Vedat Oğuzcan, Mahmut Şahinler ve beden eğitimi zümresi öğretmenlerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Isparta’da gerçekleştirilecek olan Türkiye finalinde takımımız Türkiye birinciliği için sahaya çıkacak olup Türkiye şampiyonluğunu Gaziantep’e kazandıracaklarına inanıyor, finalde başarılar diliyoruz” dedi.
GKV Özel Liseleri Basketbol Takımını Türkiye finallerine taşıyan takımda Emre Eratılgan, Osman Uncuoğlu, Hüseyin Emre Arslantaş, Furkan Sekmeç, Hasan Efe Yağcı, Doğukan Navdar, Murat Kılıç, Atakan Berdan ve Arda Karagülle görev alırken efsane takımı şampiyonaya GKV Özel Okulları basketbol antrenörleri Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler hazırlıyor.

GKV Özel Liseleri Basketbol Takımı Türkiye finallerinde

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Sehitkamil
B.Ş. Halk Eczanesi
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Baylar Eczanesi
Sahinbey
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