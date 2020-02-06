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GKV Özel Okulları’nda noterli ön kayıt heyecanı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.02.2020 13:20 | Son Güncelleme

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu’nda 2020-2021 eğitim öğretim yılında birinci sınıfa başlayacak öğrencilerle ilgili düzenlenen tanıtım toplantısının ardından noter huzurunda kura çekilerek öğrencilerin ön kayıt sıra numarası alması sağlandı.Yoğun ilgi gören tanıtım programında 2020-2021 eğitim öğretim yılında birinci sınıf okutacak öğretmenlerle veliler de bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.Anadolu’nun en köklü eğitim kalesi olma özelliğini taşıyan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen tanıtım toplantısında veliler heyecanla GKV Özel Okullarının eğitim vizyonunu izledi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu’nda 2020-2021 eğitim öğretim yılında birinci sınıfa başlayacak öğrencilerle ilgili düzenlenen tanıtım toplantısının ardından noter huzurunda kura çekilerek öğrencilerin ön kayıt sıra numarası alması sağlandı.
Yoğun ilgi gören tanıtım programında 2020-2021 eğitim öğretim yılında birinci sınıf okutacak öğretmenlerle veliler de bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Anadolu’nun en köklü eğitim kalesi olma özelliğini taşıyan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen tanıtım toplantısında veliler heyecanla GKV Özel Okullarının eğitim vizyonunu izledi. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk kez ilkokula başlayacak öğrenciler için noter huzurunda yapılan ön kayıt sıra kura çekiminin de yapıldığı toplantıda öğrenciler kadar velilerin de heyecanları gözlerinden okunuyordu.
GKV Özel Anaokulunda okul öncesi dönemlerini tamamlayarak ilkokula doğru adım atacak olan öğrenci velilerinin katılımları ile noter huzurunda, kayıt süreci ve birinci sınıf öğretmen tanıtımlarına yönelik düzenlenen toplantı büyük ilgi gördü. Tanıtım toplantısına GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı,GKV Özel İlkokulu Müdürü Uğur Özeren GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut ve GKV Özel Anaokulu öğrenci velileriyle çok sayıda davetli katıldı.
GKV Özel Okullarının Anadolu’nun en köklü eğitim kurumları arasında yer aldığını ifade eden GKV Özel İlkokulu Müdürü Uğur Özeren ve GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, 2020-2021 eğitim öğretim yılında uygulanacak eğitim-öğretim programları hakkında bilgiler verdiler. Öğrencilerin ilkokul birinci sınıfa kayıtlarıyla ilgili izlenecek süreçle ilgili de velilere bilgiler verilmesinin ardından GKV Özel İlkokulu Sınıf Öğretmenleri Seray Boyno, Ayla Atay, Mefra Korukluoğlu, Derya Özkurt ve Sibel Üstün’e özverili çalışmaları ve emeklerinden dolayı günün anısına çiçek takdim edilirken GKV Özel Anaokulu öğretmenlerinden Zuhal Burnukara, Selda bozkurt, Hatice Yener, Zeno Özdal, Sibel Sarıbaş, Ayla Çopur, Nilgün Efendioğlu ve Elvan Çevik’e de 2019-2020 eğitim öğretim yılında gerçekleştirdikleri özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı birer teşekkür çiçeği takdim edildi.
Yapılan konuşmalar ve tanıtım programının ardından GKV Özel İlkokulu Kayıt Komisyon Üyeleri ve Gaziantep 3. Noteri Ali Polat huzurunda ön kayıt sıra kura çekimi yapıldı.

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