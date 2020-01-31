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GKV Spor kulübü U14 basketbol şampiyonu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.01.2020 10:06 | Son Güncelleme

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 13 kulübün katıldığı U14 Erkekler basketbol müsabakalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Spor Kulübü U14 erkekler basketbol takımı yenilgisiz şampiyon oldu.Okul sporlarındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, kulüpler arası şampiyonalarda da liderliğini koruyarak katıldığı bütün turnuvalardan birincilik kupasını almaya devam ediyor.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 13 kulübün katıldığı U14 Erkekler basketbol müsabakalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Spor Kulübü U14 erkekler basketbol takımı yenilgisiz şampiyon oldu.
Okul sporlarındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, kulüpler arası şampiyonalarda da liderliğini koruyarak katıldığı bütün turnuvalardan birincilik kupasını almaya devam ediyor. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 13 kulübün katıldığı U14 Erkekler basketbol müsabakalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Spor Kulübü U14 Erkekler Basketbol Takımı yenilgisiz şampiyon oldu. Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 25 Aralık Kurtuluş Kupasını da kazanmış ve bu şampiyonada da namağlup unvanını korumuştu. Kolej Vakfı Özel Okulları Spor Kulübü U14 Erkekler Basketbol Takımı 11-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Niğde ilinde düzenlenecek olan U14 erkekler bölge şampiyonası turnuvasına katılarak Gaziantep’i temsil edecek.
Şampiyon sporcuları kutlayan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, “11-15 Şubat 2020 tarihleri arasında Niğde ilinde düzenlenecek olan U14 erkekler bölge şampiyonasında bölge şampiyonluk kupasını Gaziantep’e getirmek istiyoruz. Takımımızın başarısında önemli rol oynayan değerli antrenörlerimiz Mahmut Şahinler ve Vedat Oğuzcan ile bizlerden desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizi elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyoruz” diye konuştu.

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