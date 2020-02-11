YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GKV’den 4 şampiyonada 4 şampiyonluk

GKV’den 4 şampiyonada 4 şampiyonluk

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.02.2020 13:03 | Son Güncelleme

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Spor Kulübü U16 Basketbol Takımı namağlup unvanla bu sezon dördüncü kez Gaziantep Şampiyonu oldu.

GKV’den 4 şampiyonada 4 şampiyonluk

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Spor Kulübü U16 Basketbol Takımı namağlup unvanla bu sezon dördüncü kez Gaziantep Şampiyonu oldu. Adeta şampiyonluğu seriye bağlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları basketbol takımı bu kez de Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Gaziantep’te düzenlenen U 16 erkekler basketbol şampiyonasında şampiyonluk kupasını kazandı.
Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Gaziantep’te düzenlenen U 16 erkekler basketbol sezonunda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları U16 Erkek Basketbol Takımı dördüncü kez namağlup unvanla Gaziantep Şampiyonluğunu ilan etti. GKV Özel Okulları Spor Kulübü U16 Takımı finalde karşılaştığı Gaziantep Basketbol U 16 Takımını 69-60’lık skorla mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Şu ana kadar katıldığı turnuvaların tamamında şampiyon olan ve yenilmeyen GKV Özel Okulları Spor Kulübü U16 Takımı bundan önce de Şehitkâmil Belediyesi 25 Aralık Liseler Turnuvası Şampiyonu, Lise Genç Erkek Basketbol (B) Yenilgisiz İl Şampiyonu, Lise Genç Erkek Basketbol (B) Bölge Şampiyonu olmuş ve Türkiye yarı finallerine kalmıştı. Gaziantep Kolej Vakfı Spor Kulübü U16 Takımı İl Şampiyonu. Takımı 25-29 Şubat Tarihleri Arasında Hatay ‘da gerçekleştirilecek olan Bölge Şampiyonasında Gaziantep’i temsil edecek.
Sporcu ve teknik heyete kutlama
Okul sporlarının tamamına yatın bölümünde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının takımları olduğunu ve aktif halde çalışmaların sürdüğünü ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir “Bizlere bu sezon dört ayrı şampiyonada yenilgisiz olarak şampiyonluk kazandıran sporcularımızı ve onları büyük bir özveriyle maçlara hazırlayan başta Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler olmak üzere bütün beden eğitimi zümremize teşekkür ediyorum. Gaziantep’i bölge şampiyonasında temsil edecek olan okulumuzun bölge şampiyonu olmasını temenni ediyorum” dedi.
Yeni rota: bölge şampiyonluğu
2019-2020 sezonunda yenilgisiz olarak 4 kez şampiyon olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Spor Kulübü U16 Takımının antrenörlüğünü Vedat Oğuzcan-Mahmut Şahinler sürdürürken şampiyon takımda Osman Uncuoğlu. Emre Aslantaş, Emre Eratlıgan, Furkan Sekmeç, Hasan Efe Yağcı, Hakan Yağlar, Mehmet Buğra Alageyik, Atakan Karalar, Eyüp Murat Kılıç, Atakan Berdan, Eren Bilir, Alperen Özkanlı, Arda Karagülle, Arda Akgül, ve Ahmet Erdinç görev aldı. Hatay’da düzenlenecek olan bölge şampiyonasının favori takımı olarak görülen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ekibinin Türkiye yarı finallerine kalması bekleniyor.

GKV’den 4 şampiyonada 4 şampiyonluk

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Yozgatlılardan muhteşem gece

Yozgatlılardan muhteşem gece

Gaziantep Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:18
Öğle
12:50
İkindi
15:45
Akşam
18:12
Yatsı
19:28

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Aydoğan Eczanesi
Sehitkamil
Baran Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Oruç Eczanesi
Sehitkamil
Begül Eczanesi
Sahinbey
Karataş Berat Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gençler namağlup şampiyon oldu

Gençler namağlup şampiyon oldu

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.