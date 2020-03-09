YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GKV’li basketbol şampiyonlarına üstün başarı madalyası

GKV’li basketbol şampiyonlarına üstün başarı madalyası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.03.2020 13:19 | Son Güncelleme

Basketbolda elde ettikleri başarılarla Gaziantep tarihinde ilk kez bir lise takımının Türkiye Finallerine yükselmesini sağlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkekler Basketbol Takımı’na düzenlenen törenle GKV Özel Okulları Genel Müdür İsmet Tiryaki tarafından üstün başarı madalyaları verildi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen Liselerarası Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye finallerine yükselerek Türkiye’de ilk 8 takım arasına adını yazdıran ve Gaziantep’te bir ilke imza atarak üstün bir başarı yakalayan GKV Özel Liseleri Genç Erkekler Basketbol (B) Takımı GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet TİRYAKİ tarafından üstün başarı madalyaları ve belgeleri verildi.GKV’liler Türkiye şampiyonu olmak için sahaya çıkacakGKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı Hayal Bazoğlu, Beden Eğitimi ve Spor Zümre Başkanı Ebru Akgül, Basketbol Antrenörleri Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler’in de katıldığı tören sırasında Genel Müdür Tiryaki takım oyuncularını ve antrenörleri kutlayarak takımın başarısından dolayı gurur duyduğunu ifade etti.Tiryaki, "1963 yılından bu yana Gaziantep’te ve bölgede eğitime yön veren GKV Özel Okulları olarak spor alanında da büyük başarılar elde etmenin kıvancı içindeyiz.

Basketbolda elde ettikleri başarılarla Gaziantep tarihinde ilk kez bir lise takımının Türkiye Finallerine yükselmesini sağlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkekler Basketbol Takımı’na düzenlenen törenle GKV Özel Okulları Genel Müdür İsmet Tiryaki tarafından üstün başarı madalyaları verildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen Liselerarası Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye finallerine yükselerek Türkiye’de ilk 8 takım arasına adını yazdıran ve Gaziantep’te bir ilke imza atarak üstün bir başarı yakalayan GKV Özel Liseleri Genç Erkekler Basketbol (B) Takımı GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet TİRYAKİ tarafından üstün başarı madalyaları ve belgeleri verildi.
GKV’liler Türkiye şampiyonu olmak için sahaya çıkacak
GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı Hayal Bazoğlu, Beden Eğitimi ve Spor Zümre Başkanı Ebru Akgül, Basketbol Antrenörleri Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler’in de katıldığı tören sırasında Genel Müdür Tiryaki takım oyuncularını ve antrenörleri kutlayarak takımın başarısından dolayı gurur duyduğunu ifade etti.
Tiryaki, "1963 yılından bu yana Gaziantep’te ve bölgede eğitime yön veren GKV Özel Okulları olarak spor alanında da büyük başarılar elde etmenin kıvancı içindeyiz. Gaziantep’te ilk defa bir lise Türkiye finallerine kaldı. Bunu başaran ilk lise takımı olmanızdan dolayı sizleri kutluyorum. GKV’li basketbolcuların Türkiye finallerinde şampiyonluğu alacaklarına ve göğsümüzü yine kabartacaklarına olan inancım tam” ifadelerini kullandı.
Adıyaman’da düzenlenen turnuvada İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları lise takımını yenerek Türkiye finallerine yükselen GKV’li basketbolcular daha büyük başarıları Gaziantep’e ve GKV Özel Okullarına kazandırmak istediklerini, Türkiye finalleriyle ilgili hazırlık çalışmalarının yoğun bir tempoyla devam ettiğini ifade ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Kütahya’da darp olayına 2 tutuklama

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Başkentte iki katlı gecekondu yandı

Karalar: "Adana önümüzdeki dönemde büyük yatırımlar alacak"

Karalar: "Adana önümüzdeki dönemde büyük yatırımlar alacak"

Kadınlardan 8 Mart yürüyüşü

Kadınlardan 8 Mart yürüyüşü

Polis yarım kilo esrar ele geçirdi

Polis yarım kilo esrar ele geçirdi

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Gaziantep Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:43
Öğle
12:46
İkindi
16:04
Akşam
18:39
Yatsı
19:53

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Elgin Eczanesi
Sehitkamil
Güney Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Eczanesi
Sehitkamil
Tatar Eczanesi
Sehitkamil
Tülay Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Çayırgan Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

İslahiye’de kar yağışı başladı

İslahiye’de kar yağışı başladı

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Boğulma anı saniye saniye kaydedildi

Boğulma anı saniye saniye kaydedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.