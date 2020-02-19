YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GKV’liler sporda başarıdan başarıya koşuyor

GKV’liler sporda başarıdan başarıya koşuyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.02.2020 09:46 | Son Güncelleme

Takım sporlarından basketbol ve voleyboldaki başarılarının yanı sıra bireysel sporlarda da başarıdan başarıya koşan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri ödüllendirdi.

Takım sporlarından basketbol ve voleyboldaki başarılarının yanı sıra bireysel sporlarda da başarıdan başarıya koşan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri ödüllendirdi. GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki kurum genelinde okul sporlarının büyük bir bölümünün uygulandığını ifade ederek başarılı sporcuları kutladı.
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nın çeşitli sportif yarışmada derece elde eden öğrencileri düzenlenen törenle ödüllendirildi. Takım sporlarının yanı sıra ferdi sporlarda da önemli başarılara imza atan öğrencileri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Liseler Müdürü Mehtap Özdemir ve Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı öğrencilere başarı belgelerini verdi. Türkiye satranç federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası’nda GKV Özel Ortaokul Öğrencisi Dila Baloğlu Türkiye 4.’sü olurken Çağan Tütüncüler ve Hasan Demir çeşitli dereceler elde etti.
Ulusal düzeyde toplam 2 bin 557 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonda Baloğlu aldığı dereceyle 01-08 Mart 2020 tarihinde Ankara’da yapılacak kadınlar şampiyonasında Gaziantep’i temsil etme hakkı kazandı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün okullar arası düzenlemiş olduğu yüzme yarışmalarında ise Yıldız Yüzme Kız Takımı Gaziantep ikincisi oldu. Sporun insan yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki takım sporlarının yanı sıra ferdi sporlarda da GKV Özel Okullarının önemli bir yere sahip olduğunu belirterek dereceye giren sporcuları kutladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu

Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu

Suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

Suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu

Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu

Hisarcık’ta yaya kaldırımına ihata duvarı

Hisarcık’ta yaya kaldırımına ihata duvarı

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

İstanbullu çocuklar Patnos’taki kardeşlerini sevindirdi

İstanbullu çocuklar Patnos’taki kardeşlerini sevindirdi

Gaziantep Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:09
Öğle
12:49
İkindi
15:52
Akşam
18:20
Yatsı
19:35

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Asay Eczanesi
Sehitkamil
D. Bilim Eczanesi
Sehitkamil
Fıstıklık Eczanesi
Sehitkamil
İrem Eczanesi
Sehitkamil
Koçer Eczanesi
Sehitkamil
Umut Eczanesi
Sehitkamil
Adıbelli Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

1 Mayıs Kutlamalarında Bayrak Gerginliği

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.