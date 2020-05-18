GKV’lilerin 19 Mayıs coşkusu hız kesmiyor

Gaziantep’te korona virüs (covit-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan gençler coşkulu bayram kutlamalarını teknolojinin kendilerine sunduğu imkanlarla kutlamaya hazırlanırken GKV Özel Ortaokulu ve Liseleri öğrencileri de evlerini ve balkonlarını süsleyerek coşkulu kutlamanın startını verdi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep’te de başladı. Dünya ve Türkiye’yi etkisi altına alan ve insanlık için büyük tehlike oluşturan korona virüs salgını nedeniyle dünya genelinde yürütülen mücadele deva ederken alınan önlemler çerçevesinde bu yıl ilk kez 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı farklı formatlarda kutlanıyor. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları da hazırlanan etkinlik takviminde teknolojinin sağladığı kolaylıkları kullanarak öğrencileriyle kutlamaları bir birinden farklı programla gerçekleştiriyor. Bu kapsamda öğrencilere daha önce gönderilen hediye paketlerinde yer alan bayraklar, çeşitli afişler, tişört ve şapkalardan oluşan hediye paketlerini alan öğrenciler faaliyetlerine başladı. Evlerini ve balkonlarını bayraklarla donatan öğrenciler gün boyunca telekonferans sistemiyle etkinliklere aktif olarak katılacak. Öğrenciler yaptıkları değerlendirmede “Hiçbir koşul bizlere armağan edilen bu güzel bayramı kutlamamıza engel olamaz. Elbette alınan önlemler ve kurallar çerçevesinde evlerimizde kalarak bu coşkuyu teknolojinin bizlere sunduğu imkanlarla kutlayacağız. Okullarımızdan gönderilen hediye paketlerimizi aldık. Evlerimizi, balkonlarımızı bayraklarla donattık. Gün boyunca GKV Özel Okulları tarafından telekonferans sistemiyle organize edilen etkinliklere katılacağız. Bugün tek yürek olarak Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını anacak, bayram coşkusunu bütün Gaziantepliler gibi bizlerde yaşayacağız” yorumunu yaptılar.

