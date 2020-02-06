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GKV’nin efsane basketbol takımı üçüncü kez namağlup şampiyon

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.02.2020 15:41 | Son Güncelleme

Gaziantep Kolej Vakfı Yıldız Erkek Basketbol Takımı, Okullar Arası Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası finalinde rakibi Bahçeşehir Kolejini 65-56’lık skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Gaziantep Kolej Vakfı Yıldız Erkek Basketbol Takımı, Okullar Arası Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası finalinde rakibi Bahçeşehir Kolejini 65-56’lık skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Şampiyonluk kupasını kazanan GKV’liler, bu sezon hiç yenilmeden üç ayrı şampiyonluk kupası kaldırdı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Basketbol Federasyonu U14 Erkekler İl Şampiyonu Okullar Arası Yıldız Erkekler Basketbol şampiyonu olan Gaziantep Kolej Vakfı Yıldız Erkek Basketbol Takımı, finalde rakibi Bahçeşehir Kolejini 65-56’lık skorla mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazanırken bu sezon hiç yenilmeden üç ayrı şampiyonluk kupası kazandı.
2019-2020 eğitim öğretim yılında katıldıkları bütün şampiyonalarda namağlup unvanla şampiyonluk kupasını kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Yıldız Erkek Basketbol Takımı, bu sefer de namağlup unvanla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Basketbol Federasyonu U14 Erkekler İl Şampiyonu Okullar Arası Yıldız Erkekler Basketbol şampiyonu oldu. GKV’liler, 11-14 Şubat’ta Niğde’ye giderek burada Gaziantep’i temsil edecek.
Şampiyon takımı kutlayan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, “Takımımız bu yıl başarıdan başarıya koşuyor. Bu sezon üç ayrı yarışmada üç şampiyonluk kupasını kazanarak bir rekor kırdılar ve şu ana kadar takımımız hiçbir maçı kaybetmeyerek namağlup unvanını korudu. Takımıza büyük emekler veren antrenörlerimiz Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler ile okullarımız beden eğitimi zümresi öğretmenleri başta olmak üzere velilerimize, öğrencilerimize bu mutluluğu bizlere yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Bölge şampiyonasında Gaziantep’i temsil edecek olan takımımıza başarılar diliyorum” dedi.
Namağlup unvanla 2019-2020 sezonunda üç ayrı şampiyonluk kupası kazanan takımda Miraç Efe Özer, Fevzi Melih Gürsel, Kerem Durmuş, Yüksel Batın Korkmaz, Orkun Gündoğdu, Resul Kazıcı, Esat Demir Kaya, Aras Akbulut, Ali Bekir Almacı, Tolga Tiryaki, Baran Aydın, Harun Karayiğit, Ahmet Yiğit Taşdemir ve Mehmet Berat Taşdemir görev alıyor.
Takımı şampiyonalara GKV Özel Okulları Basketbol Antrenörleri Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler hazırlarken, kurumun beden eğitimi zümresi de gerekli desteği veriyor.
GKV’de şimdi gözler 11-14 Şubat’ta Niğde’de yapılacak şampiyonaya çevrildi.

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Aycan Eczanesi
Sehitkamil
Gürel Eczanesi
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