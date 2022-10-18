İSTANBUL (AA) - Northwestern Üniversitesi Öğretim Üyesi ve pazarlama gurusu Profesör Philip Kotler, Z ve Alfa kuşaklarının yükselişi ile birlikte pazarlamanın bir kez daha değişme zamanının geldiğini belirterek, "Z kuşağına ve Alfa kuşağına hizmet vermek isteyen pazarlama sektörünün insanların yaşamlarını destekleyecek yeni teknolojileri benimsemeleri gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin önde gelen toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. organizasyonuyla, “Pazarlama 5.0, Sürdürülebilir İş” temasıyla düzenlenen Global Marketing Summit 2022 başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Profesör Philip Kotler, sürdürülebilir bir dünya için liderleri, bireyleri ve tüm pazarlama dünyasını aksiyona davet etti.

Artık hem şirketlerin hem de bireylerin sürdürülebilir bir dünya için aksiyon alarak taşın altına elini koyması gerektiğini belirten Kotler, artan nüfus, azalan kaynaklar sebebiyle iş yapış şekillerinin sürdürülebilirlik penceresi ile yönetilemediği takdirde dünyanın büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu aktardı.

Kotler, gelecek 5 yıl içerisinde sürdürülebilirlik ekseninde harekete geçemeyen şirketlerin ve markaların oyunun dışında kalacağını söyledi.

Pazarlama 5.0'ı "insan için teknoloji" olarak nitelendiren Kotler, şunları kaydetti:

"Z ve Alfa kuşaklarının yükselişi ile birlikte pazarlamanın bir kez daha değişme zamanı geldi. Bu en genç iki kuşağın temel ilgi alanları ve kaygıları iki yönde ilerliyor. İlki insanlık adına pozitif değişim yaratmak. İkincisi ise insan yaşamının her alanında teknolojik gelişimi sürdürmek. Z kuşağına ve Alfa kuşağına hizmet vermek isteyen pazarlama sektörünün insanların yaşamlarını destekleyecek yeni teknolojileri benimsemeleri gerekiyor. Bir başka deyişle, Pazarlama 5.0; Pazarlama 3.0 (insan odaklı) ile Pazarlama 4.0’ın (teknoloji destekli) entegrasyonu olacak. Pazarlama 5.0, 'insan davranışlarını taklit eden teknolojilerin kullanımı ile genel müşteri deneyimi sürecinde değer yaratmak ve yaratılan bu değeri sunmak ve pekiştirmek amacı ile kullanılması' olarak tanımlanır. Süreç; aslında müşteri yolculuğunun haritasının çıkarılması ve pazarlama teknolojilerinin değer katacağı, insan pazarlamacıların performansını artıracağı alanların belirlenmesi ile başlar. Pazarlama 5.0'ı hayata geçiren şirketler başlangıç aşamasından itibaren veri destekli bir şekilde hareket etmelidir. Doğru bir veri ekosistemi kurmak, Pazarlama 5.0'ın kullanım alanlarını hayata geçirmenin ön koşuludur.

Bu ekosistem; pazarlamacıların daha kuvvetli bir öngörüye dayanan bir pazarlama sistemini kurgulayarak her bir pazarlama yatırımının getirisini, hesaplamalarını ve yatırımlarını buna göre önceliklendirmelerini sağlar. Artırılmış gerçeklik teknolojileri ile müşterilerin potansiyel davranışlarının simülasyonu sonucu müşteriler ile etkileşime yönelik sorunsuz bir arayüz tasarlanabilir. Tabii ki tüm bu uygulama unsurları pazardaki değişimlere gerçek zamanlı cevap verilmesini sağlayacak kurumsal bir çeviklik gerektirir."

Zirve Başkanı, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Seda Mızraklı Ferik'in yönlendirdiği, izleyenlerden gelen soruları da canlı olarak yanıtlayan Kotler, yeni dünya düzeninde markaların sadece kalbe değil, ruha da dokunabilecek stratejiler geliştirmesi gerektiğinin önemini vurguladı.

- "Pazarlama zirvesi alanında Türkiye'den bir dünya markası yaratma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz"

Açılışta konuşan Seda Mızraklı Ferik ise Global Marketing Summit 2022'yi düzenlerken, salgın süreci ile "süzülmüş bilgiye", tecrübeye, farklı görüş açısına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğundan yola çıktıklarını belirterek, "Pazarlama sektörünün en büyük buluşması olarak tarif ettiğimiz zirvede 4 gün boyunca pazarlama dünyasının ve iş dünyasının duayen isimlerini ağırlayarak pazarlamanın geleceğine, liderlerin beklentilerine hep beraber ışık tutmaya çalışacağız. Pazarlama zirvesi alanında Türkiye'den bir dünya markası yaratma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Global Marketing Summit'in 3 D Virtual Reality Sistemi ile online'da "fiziki" bir zirveye katılıyor hissi verdiğini ve yayın kalitesi ile fark yarattığını aktaran Ferik, bu boyutta gerçekleşen bir zirve olarak dünyadaki "en düşük karbon ayak izi" konusundaki tescilleri ile global M.I.C.E. sektörünün bu alanda öncü şirketi olmaktan dolayı da mutluluk duyduklarını kaydetti.

Zirve katılımcılarına sundukları tüm yayını "ömür boyu" izleyebilme imkanına da değinen Ferik, böylece her oturumun daha yüksek erişime sahip olacağını, kişisel ilgi alanlarına göre izleyenlerin önceliklendirme yapabileceğini ancak bunun yanında hiçbir bilginin kaybolmayacağını, tüm katılımcıların; zirve sonunda muhteşem bir dijital arşive sahip olacağını ve arzu ettikleri takdirde geriye dönerek farklı içerikleri tekrar tekrar izleyebileceklerini bildirdi.

KREA M.I.C.E. olarak 19 yıldır sektörde faaliyet gösteren lider bir marka olarak düzenledikleri geniş kapsamlı zirvelerle hedeflerinin, liderlerden liderlere "süzülmüş bilgiyi", global olarak etki alanı geniş olan, daha fazla lider ile paylaşmak olduğunu vurgulayan Ferik, "Özel içeriklerimizin beğeni toplaması tüm ekibimizi mutlu ediyor. Zirveyi izleyen ve destekleyen tüm kişi ve kurumlara sonsuz teşekkür ederiz. Bilgi paylaşınca büyür. Umarım izleyenler Global Marketing Summit'ta edindikleri bilgi ve tecrübeyi çalışma arkadaşları ile de paylaşır, bilgi ve tecrübe dalga dalga tüm dünyaya yayılır." ifadelerini kullandı.

Ferik, Global Marketing Summit 2022'de sosyal sorumluluk alanında da bu yıl TOG, UNICEF, SKD Türkiye ile iş birliği yaptıklarını bildirdi.

Bu arada, 21 Ekim Cuma gününe kadar sürecek zirveye 100 oturumda 220 konuşmacı katkı sağlıyor. Zirve online olarak gerçekleştirilirken, zirvenin son günü olan 21 Ekim'de ise Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da CEO’ların ve C level Pazarlama liderinin katılımı ile yüz yüze Liderler Zirvesi yapılacak.

Zirveyi bu yıl 6 kıta, 143 ülkeden 50 binden fazla kişi izliyor. Zirvede yer alan tüm konuşmacılara ve zirveyle ilgili detaylı bilgiye "globalmarketingsummit.org" adresinden erişilebiliyor.

