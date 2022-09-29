Global Menkul Değerler, iş dünyasına sermaye piyasasındaki fırsatları anlattı

İSTANBUL (AA) - Global Menkul Değerler (GMD) yöneticileri Sakarya Genç Girişimciler ve İşadamları Derneği yöneticileri ve üyeleri ile "Global Menkul ile Yatırım Sohbetleri" etkinliğinde bir araya gelerek, halka arzlar, yatırım fonları, VİOP işlemleri, model portföy seçimleri gibi konularda katılımcılara güncel bilgi verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sermaye piyasalarının gelişmesi için bugüne kadar bir çok etkinliğe imza atan GMD, Anadolu iş dünyasına sermaye piyasasındaki fırsatlar ve riskleri anlatıyor. Sakarya Genç Girişimciler ve İşadamları Derneği üyeleri ile "Global Menkul ile Yatırım Sohbetleri" etkinliğinde bir araya gelen GMD, sektördeki 30 yılı aşkın tecrübesini aktardı.

Etkinlikte açılış konuşmalarının ardından başlatılan programda, GMD yetkilileri öğleden önce "Güncel Süreçte Halka Arzlar ve Halka Arzın Şirketlere Avantajları" ve "Yatırım Fonları Hakkında Genel Bilgilendirme/Fon Piyasalarının İşleyişi" başlıklı oturumları gerçekleştirdi.

Öğleden sonra ise "VİOP (Vadeli İşlemler Piyasası)’un Avantajları ve Riskleri Nelerdir?/VİOP ile Kur Riskinden Nasıl Korunuruz?", "Sektörel Değerlendirmeler ve Model Portföy Seçimleri" ve "Teknik Analize Göre Strateji Oluşturma ve Kısa Vadeli Model Portföy" başlıklı oturumlar gerçekleşti.

Soru cevap bölümü ile tamamlanan etkinliğe Sakarya Genç Girişimciler ve İşadamları Derneği üyesi 50’den fazla isim katıldı. GMD Genel Müdürü Gülşeyma Doğançay ile birlikte 10 kişilik uzman ekip ile etkinliğe katılan GMD, iş dünyasının finansal bilgi birikimine önemli katkılar yapmaya devam edecek.

