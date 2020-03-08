Glokoma dikkat çekmek için pedal çevirdiler

Konya’da, 8-14 Mart Dünya Glokom Haftası dolayısıyla hastalığa dikkat çekmek için bisiklet turu gerçekleştirildi.

Dünya Glokom Haftası nedeniyle, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ve Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Glokom BYK yönetiminde, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bisiklet Federasyonun katkılarıyla “Bisiklet Turu” gerçekleştirildi. Mevlana Meydanında başlayan tur, Anıt Meydanında son buldu. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da bisiklet turuna katıldı.

Bisiklet turu öncesinde konuşan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Bozkurt, “Glokom (Göz tansiyonu hastalığı), geri dönüşümsüz görme kaybına ve körlüğe yol açan hastalıklar arasında ilk 3 sırada yer almaktadır. Çoğu zaman ağrısız olduğu ve erken dönemde merkezi görmeyi etkilemediği için tanı genellikle görme sinirleri ciddi olarak tahrip olduktan sonra konulmaktadır. Göz içi basıncının yüksek olması en önemli risk faktörüdür. Günümüzde teknolojinin gelişimiyle glokom hastalığına daha erken dönemde tanı konulabilmekte ve tedavi seçeneklerinin artmasıyla hastalık büyük oranda durdurulabilmekte ve görme kaybı önlenmektedir. Her yıl Mart’ın 2. haftası Dünya Glokom Haftası olarak belirlenmekte ve tüm ülkelerde glokom hastalığına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak ve bilinci arttırabilmek amaçlı çok sayıda etkinlik yapılmaktadır. Bu yıl 8-14 Mart 2020 tarihleri olarak belirlenen Dünya Glokom Haftasında her yıl olduğu gibi Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) ve Glokom Birimi olarak hastalarımızı bilgilendirmeye yönelik farklı şehirlerde bir çok etkinlik gerçekleştirmekteyiz. Bu nedenle Konya’daki göz hekimleri ve sağlık çalışanlarımızın katılacağı bir bisiklet etkinliği planladık" dedi.

Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi Başkanı Prof. Dr. Özcan Ocakoğlu da, “Glokom dünyada önlenebilir körlük nedenleri arasında 2. sırada yer alan, dünya genelinde yaklaşık 70 milyon kişiyi etkileyen ve geri dönüşümsüz görme kaybına yol açan önemli, toplumsal bir sağlık sorunudur. Hastalığın en önemli özelliği hastaların büyük bir bölümünde sinsi seyretmesi ve geç tanı konulmasıdır. Ülkemizde yaklaşık 2.5 milyon glokom hastası olmasına rağmen tanı konan hasta sayısı bu rakamın ancak 4’te 1’i kadardır. Elbette glokom tedavi edilebilir ve körlüğü önlenebilir bir hastalıktır. Ancak belirti vermeksizin seyreden bu hastalığın erken tanınması çok önemlidir. Bu da toplumda glokoma karşı duyarlılığın arttırılması ile mümkündür” şeklinde konuştu.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, “Öncelikle bilinçli olmamız gerekiyor. İlla ayakta duramayacak hale gelmeden veya gözlerimiz görmeyecek, kulaklarımız duymayacak hale gelmeden önce kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor. Çünkü bazı rahatsızlıkları hastaneye veya doktora gittiğimizde bir vesileyle öğreniyoruz. Halbuki bir rahatsızlık yaşamasak bile kontrole gittiğimizde belki sinsi şekilde seyreden çok ciddi bir hastalığın önüne geçebileceğiz. İşte bugün buna dikkat çekmek amacıyla böyle güzel bir etkinlik yaptık. Hem hayat boyu hareket, hayat boyu spor felsefemizin bir uzantısı olarak bu bisiklet turumuzu sizlerle gerçekleştireceğiz. Hem de göz tansiyonu glokom dediğimiz hastalığa dikkat çekeceğiz” ifadelerini kullandı.

