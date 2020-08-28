İSTANBUL (AA) - Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası, 2 Eylül'de başlayacak.

Antalya'da 4. kez gerçekleştirilecek turnuvanın 2-6 Eylül tarihlerindeki ilk ayağına Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Dnipro ve Galatasaray Doğa Sigorta katılacak. Pandemi nedeniyle uygulanan uluslararası seyahat kısıtlamaları sebebiyle CSKA Moskova ve Khimki, turnuvada yer alamayacak.

8-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ikinci hazırlık organizasyonunda ise Anadolu Efes, Kızılyıldız, Dnipro, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom mücadele edecek.

