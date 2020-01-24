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Glütensiz mutfak eğitimleri devam ediyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.01.2020 08:51 | Son Güncelleme

Adıyaman Çölyak Derneği tarafından düzenlenen glütensiz mutfak eğitimleri devam ediyor.Adıyaman’da ki çölyaklı aileler sonunda glütensiz mutfağına kavuştu.

Glütensiz mutfak eğitimleri devam ediyor

Adıyaman Çölyak Derneği tarafından düzenlenen glütensiz mutfak eğitimleri devam ediyor.
Adıyaman’da ki çölyaklı aileler sonunda glütensiz mutfağına kavuştu. Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan’ın hazırladığı ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Sağlıklı Hayat İçin Glutensiz Mutfak" projesinin mutfak eğitimi devam ediyor.
Eğitimler Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Glütensiz Şef Süleyman Engin tarafından verilmeye devam ediyor.
Dernek Başkanı Salih Gültoplayan, Adıyaman’da ki çölyaklı ailelerin yaşam kalitesini iyileştirme hususunda böylesi anlamlı bir projeye imza attıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.
Gültoplayan, “Artık şehrin çölyak hastalarına güzel ve glutensiz bir hayat sunacağı mutfak atölyesine sahibiz. Eğitimle öğrenme çabanızın ikinci seansı Glutensiz Şef Süleyman Engin ile 27-28 Ocak tarihinde olağan hızıyla ve lezzetiyle devam ediyor. Adıyaman’da ki çölyaklılara duyurulur. Birinci eğitimde ekmek, kurabiye, çiğköfte öğrenen çölyaklı kursiyerler bu eğitimde simit, poğaça, halka tatlı ve yaş pasta yapımını öğrenecek. Bu vesileyle glütensiz mutfağımızı geleceğe taşımak ve eksiklerini gidermek adına tüm Adıyamanlılarımızın desteklerini bekleriz” diye konuştu.

Glütensiz mutfak eğitimleri devam ediyor

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