YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. GMG Kastamonuspor’da 3 kişinin daha korona virüs testi pozitif çıktı

GMG Kastamonuspor’da 3 kişinin daha korona virüs testi pozitif çıktı

KASTAMONU HABERLERİ  | 16.12.2020 17:34 | Son Güncelleme

Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor’da 3 futbolcunun daha korona virüs testi pozitif çıktı.GMG Kastamonuspor’da 3 futbolcunun Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor’da 3 futbolcunun daha korona virüs testi pozitif çıktı.
GMG Kastamonuspor’da 3 futbolcunun Covid-19 testleri pozitif çıktı. Konu hakkında yapılan açıklamada, “Görülen lüzum üzerine futbolcularımıza ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan Covid-19 testinde 3 futbolcumuzun daha test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan 3 futbolcumuzun tedavi ve izolasyon süreci başlamış olup, gerekli önlemler alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
Ayrıca geçtiğimiz hafta da takımda yapılan korona virüs testinde futbolculardan 14, teknik heyetten 1 ve çalışanlardan da 5 kişinin sonucu pozitif çıkmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor

Kastamonu Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
06:25
Sabah
07:58
Öğle
12:45
İkindi
15:03
Akşam
17:23
Yatsı
18:51
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.