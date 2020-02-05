GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe maçından notlar

KIRKLARELİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde GMG Kırklarelispor'un Fenerbahçe ile karşılaşması, kente büyük heyecan yaşattı.

Tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıran GMG Kırklarelispor'un taraftarları, kentin bir çok noktasına yeşil-beyaz bayrak astı. Taraftarlar ev ve balkon camlarından ise takımlarına ait flamalar sarkıttı. Bazı esnaflar ise iş yerlerinin camlarına "Başarılar Kırklar", "Seninleyiz Kırklarelispor" yazılı pankartlar yapıştırdı.

Kırklareli Belediyesi, takım oyuncularının maketlerinden oluşan platformu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yerleştirdi. Vatandaşlar bu platformda hatıra fotoğrafı çektirdi.

- 3 bin 750 kişilik statta yaklaşık 13 bin taraftar maçı izledi

Taraftarlar maçın oynanacağı stada girebilmek için turnikeler önünde kuyruk oluşturdu. Bazı taraftarlar gecenin geç saatlerinde sıraya girerken bazıları ise sabah saatlerinde kuyruğa katıldı.

Karşılaşmanın başlamasından önce taraftarların bir kısmı stat içerisine alınırken, büyük bir bölümü ise maçın başlamasının ardından peyderpey stada giriş yaptı.