YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 04.02.2020 12:39 | Son Güncelleme

GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

KIRKLARELİ (AA) - TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Atatürk Stadı'nda teknik direktör Bilgin Erdem yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda yeşil-beyazlılar çift kale maç yaptı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kırklarelispor, kupada daha önce Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir'i elemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona ErdiKırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona Erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol GMG Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası

En Çok Okunan Yerel Haberler

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Daday’da 3 araç birbirine girdi

Daday’da 3 araç birbirine girdi

Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Kırklareli Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:46
Sabah
08:14
Öğle
13:30
İkindi
16:10
Akşam
18:36
Yatsı
19:58

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Onur Eczanesi
Merkez
Sokullu Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Çevik Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırklareli Meşe Balı İstanbul’da tanıtıldı

Kırklareli Meşe Balı İstanbul’da tanıtıldı

Yardım paketinin içine notla harçlığını bıraktı

Yardım paketinin içine notla harçlığını bıraktı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Pınarhisar Devlet Hastanesinde “Serviks kanseri” etkinliği

Pınarhisar Devlet Hastanesinde “Serviks kanseri” etkinliği

Kırklareli’De Yapılması Planlanan Kil Ocağı Protesto Edildi

Kırklareli’De Yapılması Planlanan Kil Ocağı Protesto Edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.