YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. GMİS, "Büyük bir acı ve öfke içindeyiz"

GMİS, "Büyük bir acı ve öfke içindeyiz"

ZONGULDAK HABERLERİ  | 28.02.2020 15:39 | Son Güncelleme

Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu, İdlib’de 33 askerin şehit olmasının ardından yaptığı açıklamada "Büyük bir acı ve öfke içindeyiz" dedi.Yapılan açıklama şöyle:"Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgeye barış getirmek üzere İdlib’te bulunan askerlerimize yönelik düzenlenen alçakça saldırıda, son açıklamaya göre 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz ise yaralandı.

GMİS, "Büyük bir acı ve öfke içindeyiz"

Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu, İdlib’de 33 askerin şehit olmasının ardından yaptığı açıklamada "Büyük bir acı ve öfke içindeyiz" dedi.
Yapılan açıklama şöyle:
"Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgeye barış getirmek üzere İdlib’te bulunan askerlerimize yönelik düzenlenen alçakça saldırıda, son açıklamaya göre 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz ise yaralandı. Büyük bir acı ve öfke içindeyiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamalıdır. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak yüreğimizi dağlayan bu saldırıda hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:23
Öğle
13:11
İkindi
16:15
Akşam
18:48
Yatsı
20:07

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Zonguldak Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.