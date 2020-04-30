GMİS Genel Başkanı Yeşil'den 1 Mayıs açıklaması:

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Tüm insanlık olarak bu küresel salgının üstesinden geleceğimize olan inancımız tamdır. Aslında bu insanlığın verdiği bir savaştır." dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen sendika üyeleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından anıta çelenk koydu.

Sendika üyeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uydu, polis ekipleri ise açıklamayı takip eden vatandaşları sosyal mesafeyi uymaları konusunda uyardı.

Yeşil, yaptığı açıklamada, dünyanın tamamını etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşamı köklü bir biçimde değiştirdiğini belirterek, bu zorlu süreç içinde yine başta sağlık çalışanları arasında olmak üzere her sektörden birçok canı kaybettiklerini söyledi.

Daha önce yaşanmamış anlara tanıklık ettiklerini anlatan Yeşil, "Olağanüstü bir dönemin etkilerini ve sonuçlarını görüyoruz. Dünya çapında bu derece sarsıcı bir etkiye neden olmuş bir olay yaşanmadı. Dünya savaşlarının bile bu kadar yaygın etkisi olmadı.

Dünya, geçtiğimiz yüzyıl içinde onlarca badire atlatmış olsa bile bu kadar geniş kapsamda, milyarlarca insanın etkilendiği başka bir olayı şimdiye kadar görmedi." diye konuştu.