GMİS, ilk toplu iş sözleşmesini imzaladı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), örgütlenme çalışmalarını sürdürdüğü Balıkesir ve Çanakkale’de kurulu altın madenlerinde faaliyet gösteren KSE Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de ilk toplu iş sözleşmesini imzaladı.

5 Ekim 2020 tarihinde başlayan KSE Madencilik İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.’nin Balıkesir’in İvrindi ve Çanakkale’nin Lapseki ilçelerinde kurulu bulunan altın madeninde çalışan işçileri kapsayan 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 23 Aralık 2020 tarihinde Ankara’da imza altına alındı.

İmza törenine GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS TİS Komisyonu Üyesi Toplu Sözleşme Uzmanı Mustafa Sait Cinbir, KSE Şirketi adına Avukat Murat Odabaşoğlu ve İnsan Kaynakları Uzmanı Hakan Güzel katıldı.

İlk yıl için yüzde 17 zam alındı

GMİS, KSE Şirketinde çalışan işçileri kapsayan 1’inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde ücretlere ilk yıl için yüzde 17, ikinci yıl için ise yüzde 16 zam aldı. GMİS Üyeleri; Dini bayramlar olan Kurban Bayramı’nda bin 100 TL, Ramazan Bayramı’nda 600 TL, yılda 4 ikramiye alma hakkına kavuştu. İşçilerin her bir çocuğuna yılda bir kez 300 TL tahsil yardımı sağlanacak.

İşçilerin aylık ücretlerine ek olarak 50 TL aile yardımı, 100 TL yakacak yardımı gibi sosyal yardımlarda da yeni haklara sahip oldu.

Toplu İŞ sözleşmesinin geri kalan idari maddelerinde de kazanımlar sağlandı.

900 işçiyi ilgilendiren KSE Madencilik A.Ş. 1’inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasını kapsayacak. KSE 1’inci Dönem TİS, toplam 65 asıl, 1 geçici ve 2 ekten oluşuyor.



