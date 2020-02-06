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GMİS, "Milletimizin başı sağolsun"

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.02.2020 14:53 | Son Güncelleme

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak, son günlerde yaşanan facia, afet, kaza ve Silahlı Kuvvetlerimize yönelik saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.Açıklama şöyle; “Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ ve Malatya’da 41 vatandaşımız hayatını kaybetti, yüzlerce vatandaşımız yaralandı.

GMİS, "Milletimizin başı sağolsun"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak, son günlerde yaşanan facia, afet, kaza ve Silahlı Kuvvetlerimize yönelik saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.
Açıklama şöyle; “Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ ve Malatya’da 41 vatandaşımız hayatını kaybetti, yüzlerce vatandaşımız yaralandı. Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı günlerde, bölgenin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye’nin İdlip kentinde sürdürülen harekat sırasında Suriye rejim güçlerinin alçakça saldırısı sonucu 7 askerimiz ve 1 sivil görevlimiz şehit oldu, 13 asker ve sivil görevli de yaralandı. Türkiye’nin kararlılıkla, bu saldırının bedelini ödeteceğinden en küçük şüphemiz yoktur. Aziz şehitlerimizi son yolculuklarına uğurladığımız gün Van’ın Bahçesaray ilçesinde bir minibüsün çığ altında kalması nedeniyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çığ altında kalan iki vatandaşımızı arama çalışmalarını yürüten, Jandarma, Afad, güvenlik korucusu, itfaiye ve vatandaşlarımızdan oluşan yardım ekibinin üzerine ikinci bir çağın düşmesi sonucu 1’i astsubay, 10’u uzman çavuş, 8’si güvenlik korucusu, 2’si itfaiye eri olmak üzere 33 kişi hayatını kaybetti. Çığ felaketlerinde 75 kişi de yaralandı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yaptığı inişin ardından pistten çıkarak parçalanan yolcu uçağında ise an itibariyle 3 kişi öldü, 180 kişi yaralandı. Zonguldak’ın Kilimli İlçesinde Bölüm mevkiindeki bir ocakta madenciler Sabahattin Kalaycıoğlu ile Murat Ovaz’ı meydana gelen göçükte, Devrek İlçesi Çaydeğirmeni beldesinde Maden Makinaları Fabrikası çalışanı Mehmet Çakır’ı trafik kazası sonucu, Zonguldak Alaplı’da maden işçisi Can Ali Türköz’ü talihsiz şekilde kaybettik. Büyük umutlarla girdiğimiz 2020 yılının başında üstüste yaşadığımız afet, facia, saldırı ve kazalar nedeniyle büyük bir üzüntü içindeyiz. Bu acıları bir daha yaşamamayı diliyoruz. Tüm Şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

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