GMİS Yönetim Kurulu; “Amasra-A Sahasının Daraltılması Yasaya Aykırıdır”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, bir basın açıklaması yaparak, Amasra ‘da faaliyet gösteren Hattat Enerji ve Madencilik A.Ş.’nin talebi üzerine Kurumun, Amasra Müessesesi’ne ait Amasra-A sahasını daraltacak ve mevcut üretim rezervlerinin bir bölümünü de kapsayacak şekilde Amasra-B sahasını genişletmek üzere MAPEG’e başvuruda bulunduğunu belirterek, “Amasra-A Sahasının daraltılması Maden Kanunu’na aykıdır. Kurumun MAPEG’e başvurusu ile ilgili hukuki süreci başlattık” denildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu açıklama şöyle;

“Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi’nin Amasra-B bölgesinde faaliyet yürüten Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş.; 3213 sayılı Maden Kanunu’nun Ek Madde 1’e göre Amasra-B sahasının ruhsatının bölünerek devir ve tescil işlemi için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) başvuruda bulunmuştur. Başvuru, ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG tarafından işlemlerinin devam edilmesi uygun bulunanlar listesinde açıklanmış olup işlemler devam etmektedir. Amasra-B sahasının İşlettirilmesine ilişkin sözleşme 15 Nisan 2005 tarihinde taraflarca imzalanmıştır. Sözleşmeyle Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş.’ye madencilik faaliyetlerini yürütmek üzere Amasra-A sahasının (eksi) - 400 kotunun altı ve Amasra B sahası mostradan itibaren verilmiştir. 3213 sayılı Maden Kanunun Ek Madde 1’in üçüncü paragrafında yapılan değişiklik ile Türkiye Taşkömürü Kurumu uhdesinde bulunan maden ruhsatlarını işletmeye, işlettirmeye ve ruhsat sahalarındaki rödövansçılarının rödövansa konu olan kısmını ruhsat sahalarından bölerek devredebilmesi ve rödövansçı adına ruhsat düzenlenebilmesi getirilmiştir. Kurumun yaptığı yeni düzenlemede Amasra-B sahası sınırlarının Amasra-A sahasına doğru genişletilerek düzenlenmiş ve ruhsat devri işlemi bu kapsamda devam etmektedir. Bu şekilde yapılacak işlemin, kurumun hazırladığı çalışma alanlarının daralmasına neden olacağını, Maden Kanunu’na aykırı olacağını belirttik. TTK’nın işlettiği Amasra-A sahası içinde bulunan üretim ve üretim hazırlığı yapılan veya kısa süre içinde üretim hazırlığı yapılacak olan önemli miktarda kömür rezervlerinin bulunduğu üretim sahasının, bu ruhsat bölme işleminde Hattat A.Ş.’ye ait Amasra-B sahası içine dahil edilmesi büyük bir hatadır. Bu hatadan dönülmesi gerektiğini yetkililere ifade ettik. Kamu zararı oluştuğu gerekçeleriyle ruhsat tescil ve devir işleminin yürütülmesinin durdurulması için hukuki süreci başlattık. Konunun takipçisi olduğumuzu, kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.”

