YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. GMİS Yönetim Kurulu; “Amasra-A Sahasının Daraltılması Yasaya Aykırıdır”

GMİS Yönetim Kurulu; “Amasra-A Sahasının Daraltılması Yasaya Aykırıdır”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.02.2020 17:05 | Son Güncelleme

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, bir basın açıklaması yaparak, Amasra ‘da faaliyet gösteren Hattat Enerji ve Madencilik A.Ş.’nin talebi üzerine Kurumun, Amasra Müessesesi’ne ait Amasra-A sahasını daraltacak ve mevcut üretim rezervlerinin bir bölümünü de kapsayacak şekilde Amasra-B sahasını genişletmek üzere MAPEG’e başvuruda bulunduğunu belirterek, “Amasra-A Sahasının daraltılması Maden Kanunu’na aykıdır.

GMİS Yönetim Kurulu; “Amasra-A Sahasının Daraltılması Yasaya Aykırıdır”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, bir basın açıklaması yaparak, Amasra ‘da faaliyet gösteren Hattat Enerji ve Madencilik A.Ş.’nin talebi üzerine Kurumun, Amasra Müessesesi’ne ait Amasra-A sahasını daraltacak ve mevcut üretim rezervlerinin bir bölümünü de kapsayacak şekilde Amasra-B sahasını genişletmek üzere MAPEG’e başvuruda bulunduğunu belirterek, “Amasra-A Sahasının daraltılması Maden Kanunu’na aykıdır. Kurumun MAPEG’e başvurusu ile ilgili hukuki süreci başlattık” denildi.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu açıklama şöyle;
“Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi’nin Amasra-B bölgesinde faaliyet yürüten Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş.; 3213 sayılı Maden Kanunu’nun Ek Madde 1’e göre Amasra-B sahasının ruhsatının bölünerek devir ve tescil işlemi için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) başvuruda bulunmuştur. Başvuru, ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG tarafından işlemlerinin devam edilmesi uygun bulunanlar listesinde açıklanmış olup işlemler devam etmektedir. Amasra-B sahasının İşlettirilmesine ilişkin sözleşme 15 Nisan 2005 tarihinde taraflarca imzalanmıştır. Sözleşmeyle Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş.’ye madencilik faaliyetlerini yürütmek üzere Amasra-A sahasının (eksi) - 400 kotunun altı ve Amasra B sahası mostradan itibaren verilmiştir. 3213 sayılı Maden Kanunun Ek Madde 1’in üçüncü paragrafında yapılan değişiklik ile Türkiye Taşkömürü Kurumu uhdesinde bulunan maden ruhsatlarını işletmeye, işlettirmeye ve ruhsat sahalarındaki rödövansçılarının rödövansa konu olan kısmını ruhsat sahalarından bölerek devredebilmesi ve rödövansçı adına ruhsat düzenlenebilmesi getirilmiştir. Kurumun yaptığı yeni düzenlemede Amasra-B sahası sınırlarının Amasra-A sahasına doğru genişletilerek düzenlenmiş ve ruhsat devri işlemi bu kapsamda devam etmektedir. Bu şekilde yapılacak işlemin, kurumun hazırladığı çalışma alanlarının daralmasına neden olacağını, Maden Kanunu’na aykırı olacağını belirttik. TTK’nın işlettiği Amasra-A sahası içinde bulunan üretim ve üretim hazırlığı yapılan veya kısa süre içinde üretim hazırlığı yapılacak olan önemli miktarda kömür rezervlerinin bulunduğu üretim sahasının, bu ruhsat bölme işleminde Hattat A.Ş.’ye ait Amasra-B sahası içine dahil edilmesi büyük bir hatadır. Bu hatadan dönülmesi gerektiğini yetkililere ifade ettik. Kamu zararı oluştuğu gerekçeleriyle ruhsat tescil ve devir işleminin yürütülmesinin durdurulması için hukuki süreci başlattık. Konunun takipçisi olduğumuzu, kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eksi 25 derecede soğuğa aldırış etmeden çalışıyorlar

Eksi 25 derecede soğuğa aldırış etmeden çalışıyorlar

Büyükşehir’den Çevre dostu dev bir yatırım daha

Büyükşehir’den Çevre dostu dev bir yatırım daha

Büyükçekmece’de riskli 2 bina daha yıkıldı

Büyükçekmece’de riskli 2 bina daha yıkıldı

BtcTurk Yeni Malatyaspor kötü gidişatı durduramıyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor kötü gidişatı durduramıyor

Aksaray merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 7 gözaltı

Aksaray merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 7 gözaltı

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, tazminattan kazandığı paralarla kavurma dağıttı

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, tazminattan kazandığı paralarla kavurma dağıttı

Zonguldak Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:37
Öğle
13:12
İkindi
16:07
Akşam
18:37
Yatsı
19:57

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Sağlam Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karataş: "Siyasileri yanına alarak örgütlenme çalışması yapılmaz"

Karataş: "Siyasileri yanına alarak örgütlenme çalışması yapılmaz"

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

TTK’ya alıncak 53 eski hükümlü için 671 kişi başvurdu

TTK’ya alıncak 53 eski hükümlü için 671 kişi başvurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.