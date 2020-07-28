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GMİS Yönetim Kurulu, Kurban Bayramı’nı kutladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 28.07.2020 16:16 | Son Güncelleme

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu bir mesaj yayınlayarak Kurban Bayramını kutladı.Mesaj şöyle;“Bayramlar, insanların birbirlerine olan sevgi ve saygılarının perçinlendiği günlerdir.

GMİS Yönetim Kurulu, Kurban Bayramı’nı kutladı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu bir mesaj yayınlayarak Kurban Bayramını kutladı.
Mesaj şöyle;
“Bayramlar, insanların birbirlerine olan sevgi ve saygılarının perçinlendiği günlerdir. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan gelişmeler, her zamankinden daha çok kardeşliğe, birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Kurban Bayramının barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK), Maden Tetkik Arama Kurumu’nda (MTA) ve özel sektörde çalışan üyelerimiz başta olmak üzere tüm madencilerin, tüm halkımızın ve İslam Aleminin Mübarek Kurban Bayramını kutluyoruz. Eşleri, çocukları ve aileleriyle, sevgi dolu, huzurlu ve sağlıklı nice bayramlar diliyoruz. Bayramın, kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkemize ve bölgemize huzur ve barış getirmesi umuduyla saygılarımızı sunuyoruz.”

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