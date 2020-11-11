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GMİS Yönetim Kurulu; “Mücadele başarıyla sonuçlandı”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.11.2020 10:55 | Son Güncelleme

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, bir basın açıklaması yaparak TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Torba Yasa Teklifi’nde yer alan 25 yaş altı ile 50 yaş üstü çalışanlara esnek çalışma getiren düzenlemeyi içeren maddelerin geri çekilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.Açıklama şöyle; “Türkiye emek sınıfının; ’Kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı gaspı’na yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktığı 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için ’esnek çalışma’ teklifinin geri çekilmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

GMİS Yönetim Kurulu; “Mücadele başarıyla sonuçlandı”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, bir basın açıklaması yaparak TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Torba Yasa Teklifi’nde yer alan 25 yaş altı ile 50 yaş üstü çalışanlara esnek çalışma getiren düzenlemeyi içeren maddelerin geri çekilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.
Açıklama şöyle; “Türkiye emek sınıfının; ’Kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı gaspı’na yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktığı 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için ’esnek çalışma’ teklifinin geri çekilmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. TÜRK-İŞ önderliğinde 27 Ekim 2020 tarihinde başlattığımız mücadelede, torba yasa teklifinde esnek çalışma ve hak kayıplarına yol açacak maddelerin geri çekilmesini talep ettik. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Torba Yasa Teklifi’nden ilgili maddelerin geri çekileceği açıklanmıştır. Buna göre, 25 yaşından küçük, 50 yaşından büyük işçilerin 2 yıl koşulsuz belirli süreli sözleşme ile çalıştırılmasına ilişkin düzenleme teklif metninden çıkarılacak. Ayrıca, 25 yaşından küçük kişilerin ayda 10 günden az çalışması halinde malullük, yaşlılık, ölüm aylığı için gerekli olan uzun vadeli sigorta kollarından prim yatırılmamasını öngören hüküm de teklif metninden çıkarılacak. Mücadeleye büyük destek veren Maden ve MTA işçilerimiz başta olmak üzere tüm işçi ve emek sınıfına, sivil toplum örgütlerine, siyasi partilerimize, meslek örgütlerimize, mücadelemizi kamuoyuna duyuran basın-yayın kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay, her zaman ve her şart altında temsil ettiği işçi ve emek sınıfının hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme mücadelesi vermektedir. Son olarak esnek çalışma düzenlemesine karşı Sayın Atalay’ın önderliğinde, tüm emek sınıfının verdiği mücadele de başarıyla sonuçlanmıştır. Mücadelenin önderliğini yaparak emek sınıfının hak ve menfaatlerini korumada göstermiş olduğu gayretler için Genel Başkanımız Sayın Atalay başta olmak üzere, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulumuza, işçi ve memur sendikaları konfederasyonlarımıza, TÜRK-İŞ’e bağlı tüm sendikalarımıza ve mücadeleye destek veren tüm emek dostlarına teşekkür ediyoruz.”

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