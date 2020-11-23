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GMİS yönetim kurulu; “Öğretmenler Günü kutlu olsun”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.11.2020 16:18 | Son Güncelleme

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yayımladığı mesaj şöyle;“Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyoruz.

GMİS yönetim kurulu; “Öğretmenler Günü kutlu olsun”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yayımladığı mesaj şöyle;
“Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyoruz. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz.
Öğretmenlik; günün 24 saati hayatın her alanında insana görev ve sorumluluk yükleyen, topluma örnek olmayı gerektiren dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir. Koronavirüs Salgını döneminde görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için öğretmenlerimizin geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimi için daha büyük özverilerle emek verdiğini biliyoruz. Öğretmenlerimize duyduğumuz sevgi, saygı; onların emeğinin, fedakarlığının karşılığıdır. Biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak değerli öğretmenlerimizin sendikal mücadelelerine her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sevgiyle, şefkatle, emekle bu kutsal görevi yerine getiren, ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için canla başla çalışan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz."

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