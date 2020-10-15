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GMİS Yönetim Kurulu’ndan Ankara’da ziyaretler

ZONGULDAK HABERLERİ  | 15.10.2020 18:19 | Son Güncelleme

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir; 14-15 Ekim 2020 tarihlerinde Ankara’da bir dizi ziyarette bulundu.GMİS Yönetim Kurulu; TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir; 14-15 Ekim 2020 tarihlerinde Ankara’da bir dizi ziyarette bulundu.
GMİS Yönetim Kurulu; TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı’yı, MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem’i, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’u, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ı, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar’ı, CHP İşçi Sendikaları ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’yı, Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş’ı, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu’nu, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ı, TTK Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Benli’yi ayrı ayrı makamlarında ziyaret etti.
Ziyaretlerde çalışma hayatının sorunları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) ve madencilik sektörü ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. GMİS Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’a geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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