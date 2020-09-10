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GMİS yönetimi, MTA Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.09.2020 15:34 | Son Güncelleme

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Merkez Yönetim Kurulu ile MTA Şube Yönetimi, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Batı Karadeniz Bölge Müdürü Abdülkadir Yılmaz ile GMİS MTA Bölge Temsilciliği’ni ziyaret etti.GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil başkanlığında gerçekleştirilen ziyarete Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, MTA Şube Başkanı Tarkan Bor, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Tuncay Aksoy ile Şube Teşkilat Sekreteri Metin Alican katıldı.MTA Batı Karadeniz Bölge Müdürü Abdülkadir Yılmaz’a bir nezaket ziyareti gerçekleştiren GMİS heyeti, çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.Ardından GMİS MTA Şube Batı Karadeniz Bölge Temsilciliğini ziyaret eden GMİS Heyeti, MTA Şube Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi Turgut Çınar ve bölge müdürlüğü çalışanlarıyla işyeri sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdiler.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Merkez Yönetim Kurulu ile MTA Şube Yönetimi, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Batı Karadeniz Bölge Müdürü Abdülkadir Yılmaz ile GMİS MTA Bölge Temsilciliği’ni ziyaret etti.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil başkanlığında gerçekleştirilen ziyarete Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, MTA Şube Başkanı Tarkan Bor, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Tuncay Aksoy ile Şube Teşkilat Sekreteri Metin Alican katıldı.
MTA Batı Karadeniz Bölge Müdürü Abdülkadir Yılmaz’a bir nezaket ziyareti gerçekleştiren GMİS heyeti, çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Ardından GMİS MTA Şube Batı Karadeniz Bölge Temsilciliğini ziyaret eden GMİS Heyeti, MTA Şube Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi Turgut Çınar ve bölge müdürlüğü çalışanlarıyla işyeri sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdiler.

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