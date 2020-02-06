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GMİS’in MTA bölgelerine ziyaretleri

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.02.2020 15:19 | Son Güncelleme

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu ile MTA Şube Yönetimi, 3-4-5 Şubat 2020 tarihlerinde Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) sondaj kampları ile MTA Şube Baştemsilcilikleri ve Bölge Müdürlüklerini ziyaretlerine devam etti.GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil Başkanlığındaki GMİS Heyeti, MTA Konya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Antalya Korkuteli Sondaj Kampı’nı, MTA İzmir Bölge Müdürlüğü ile Bölge Müdürü Aytekin Türkel’i ve Bölge Baştemsilcisi Can Öndoğan’ı, İzmir MTA Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Tavas Sondaj Kampı’nı, MTA Balıkesir Bölge Müdürlüğü ile Bölge Müdürü Mehmet Aksu’yu ve Bölge Baştemsilcisi Hüseyin Arda’yı, MTA Kocaeli Bölge Müdürlüğü ile Bölge Müdürü Burhanettin Yüce ve Bölge Baştemsilcisi Necmettin Talay’ı ziyaret etti.GMİS Genel Merkez Yönetimi ile MTA Şube Yönetimi daha önce Nevşehir, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Adana ve Konya’da bulunan Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) Bölge Müdürlükleri ile sondaj kamplarını ziyaret etmişti.Ziyaretlere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş, GMİS MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Murat Pekiyi, Şube Teşkilat Sekreteri Yiğit Soylu katıldı.İzmir’de rahatsızlığı nedeniyle tedavisi devam eden GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak da MTA İzmir Bölge Müdürlüğü ziyaretine katıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu ile MTA Şube Yönetimi, 3-4-5 Şubat 2020 tarihlerinde Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) sondaj kampları ile MTA Şube Baştemsilcilikleri ve Bölge Müdürlüklerini ziyaretlerine devam etti.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil Başkanlığındaki GMİS Heyeti, MTA Konya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Antalya Korkuteli Sondaj Kampı’nı, MTA İzmir Bölge Müdürlüğü ile Bölge Müdürü Aytekin Türkel’i ve Bölge Baştemsilcisi Can Öndoğan’ı, İzmir MTA Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Tavas Sondaj Kampı’nı, MTA Balıkesir Bölge Müdürlüğü ile Bölge Müdürü Mehmet Aksu’yu ve Bölge Baştemsilcisi Hüseyin Arda’yı, MTA Kocaeli Bölge Müdürlüğü ile Bölge Müdürü Burhanettin Yüce ve Bölge Baştemsilcisi Necmettin Talay’ı ziyaret etti.
GMİS Genel Merkez Yönetimi ile MTA Şube Yönetimi daha önce Nevşehir, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Adana ve Konya’da bulunan Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) Bölge Müdürlükleri ile sondaj kamplarını ziyaret etmişti.
Ziyaretlere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş, GMİS MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Murat Pekiyi, Şube Teşkilat Sekreteri Yiğit Soylu katıldı.
İzmir’de rahatsızlığı nedeniyle tedavisi devam eden GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak da MTA İzmir Bölge Müdürlüğü ziyaretine katıldı. Ziyaretlerde Bölge Baştemsilcileri ile MTA Sondörleri çalışma koşullarını, sorunlarını ve taleplerini ifade ettiler.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, MTA çalışanlarının zorlu hava ve arazi şartlarında özveriyle yaptıkları çalışmaları yerinde görmeye devam ettiklerini belirterek, “Yaz-kış, kar-yağmur, sıcak-soğuk demeden, yeraltı kaynaklarımızı araştırarak ülkemiz ekonomisine katkı vermek için nasıl özveriyle çalıştığınızı yerinde gördük. Sorunlarınızı ve çözüm önerilerinizi sahada sizlerden dinlemek için bu ziyaretlere devam ediyoruz. Zorlu ve özverili çalışmalarınız nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.
GMİS Heyeti sondaj kamplarında sorunların yanı sıra yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Bölge Müdürlüklerini ve bölge müdürlüklerinde bulunan GMİS MTA Şube Baştemsilciliklerini ziyaret eden GMİS Heyeti, MTA çalışanı üyeleriyle toplantılar yaptı, sorunları ve çözüm önerilerini dinledi.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, MTA Bölge Müdürlükleri ile sondaj kamplarında çalışan arkadaşlarını ziyarete devam ettiklerini belirterek, “Sizlerle işyerlerinizde tanışmak, çalışma koşullarınızı yerinde görmek, sorunları sizlerden dinlemek için ziyaretlerde bulunuyoruz. Sorunların çözümü için çalışmaları sizlerle birlikte yapacağız. Tüm MTA çalışanı arkadaşlarımıza gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

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