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GMİS’ten Ankara’da ziyaretler

03.02.2021 16:25 | Son Güncelleme:
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GMİS’ten Ankara’da ziyaretler

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir; GMİS MTA Şubesi, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Varlık Fonu’nda altın madenlerinden de sorumlu olan Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir; GMİS MTA Şubesi, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Varlık Fonu’nda altın madenlerinden de sorumlu olan Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hasan Yücel, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile GMİS’in geçtiğimiz günlerde toplu iş sözleşmesi imzaladığı KSE Madencilik A.Ş.’yi ziyaret etti.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ziyaretlerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretlerde TTK ve MTA’nın işçi açıklarının giderilmesi yönündeki önerilerini anlatan GMİS Heyeti, TTK ve MTA çalışanlarını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin önümüzdeki günlerde başlayacağını hatırlatarak, TTK ve MTA işyerleri ile işçilerin sorunlarının çözümü konusunda destek istedi.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e madenci heykeli takdim etti.

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