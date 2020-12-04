YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. GMİS’ten Yerlikaya’ya plaket

GMİS’ten Yerlikaya’ya plaket

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.12.2020 18:04 | Son Güncelleme

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) 36 yıl iş güvenliği ve vardiya amirliği alanında GMİS üyelerine katkılarda bulunan Maden Mühendisi Hüseyin Yerlikaya’nın emekliye ayrılacak olması nedeniyle teşekkür ederek plaketi takdim etti.Maden Mühendisi Hüseyin Yerlikaya, “ Genel Başkanım, “Zonguldak Kömür Havzası Pratiğinde İşgüvenliği” adlı kitabın yazarı olmam münasebetiyle GMİS adına tarafıma takdim edilen plaketin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’ne denk gelmesi nedeniyle sizin ve tüm madencilerin bu anlamlı gününü kutlarım” dedi.GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ise, “36 yıllık hizmetinizi 12 Aralık tarihi itibariyle sonlandırmayı düşünmüşsünüz.

GMİS’ten Yerlikaya’ya plaket

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) 36 yıl iş güvenliği ve vardiya amirliği alanında GMİS üyelerine katkılarda bulunan Maden Mühendisi Hüseyin Yerlikaya’nın emekliye ayrılacak olması nedeniyle teşekkür ederek plaketi takdim etti.
Maden Mühendisi Hüseyin Yerlikaya, “ Genel Başkanım, “Zonguldak Kömür Havzası Pratiğinde İşgüvenliği” adlı kitabın yazarı olmam münasebetiyle GMİS adına tarafıma takdim edilen plaketin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’ne denk gelmesi nedeniyle sizin ve tüm madencilerin bu anlamlı gününü kutlarım” dedi.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ise, “36 yıllık hizmetinizi 12 Aralık tarihi itibariyle sonlandırmayı düşünmüşsünüz. Hayırlı, uğurlu olsun. Hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Teşekkür plaketimizi 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde veriyor olmamızın da ayrıca bir güzelliği var” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:24
Sabah
07:56
Öğle
12:48
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:57

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Canan Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Ertur Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.