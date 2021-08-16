YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. GNÇ Star Müzik Yarışması'nda finalistler bu akşam belli olacak

GNÇ Star Müzik Yarışması'nda finalistler bu akşam belli olacak

16.08.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GNÇ Star Müzik Yarışması'nda finalistler bu akşam belli olacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in genç müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği GNÇ Star Müzik Yarışması'nda 2021 yılının GNÇ Star'ı bu akşam canlı yayında belli olacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, GNÇ Star Müzik ile geleceğin yıldızları belli oluyor.

Verilen bilgiye göre, Turkcell'in bu sene ikincisini gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce müzik tutkunu gencin katıldığı GNÇ Star Müzik Yarışması'nda sona gelindi.

Bu akşam saat 20.00’de GNÇ YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak finalde performans sergileyen 10 finalist arasından ilk üç belirlenecek. Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen ise yarışmanın jüri üyeliğini üstlenecek.

Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen, bini aşkın video arasından ilk 10’a kalan finalistleri izleyecek ve ilk üçü belirleyecek.

Yayın sırasında kendi müzikal deneyimlerini ve ilham verecek hikayelerini genç müzisyenlerle paylaşacak olan Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen aynı zamanda izleyiciler için sürpriz performanslara imza atacak.

Türkiye’nin dört bir yanından hünerlerini sergilemek için yüzlerce müzik tutkununun katıldığı ve Alem FM’in medya sponsorluğunu üstlendiği GNC Star Müzik Yarışması’nda birinci 50 bin TL, ikinci 30 bin TL, üçüncü ise 20 bin TL ödülün sahibi olacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
PARTNERAşk bitti!Aşk bitti!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölüKuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölü

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:31
Sabah
06:08
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:09
Yatsı
21:39

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.