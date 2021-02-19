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Goalball erkek milli takımı Karaman’da enerji topluyor

19.02.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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2021 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları öncesinde Karaman’da hazırlık kampına giren Goalball Erkek Milli Takımı’nda hazırlıklar devam ediyor.Tokyo Paralimpik Oyunlarına hazırlanan ve sezonun ikinci kampı için 10 Şubat’ta Karaman’da toplanan Goalball Erkek Milli Takımı Başantrenör Salih Rençber ile yardımcı antrenörler Mustafa Tankişi ve Ferhat Esatbaşoğlu eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

2021 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları öncesinde Karaman’da hazırlık kampına giren Goalball Erkek Milli Takımı’nda hazırlıklar devam ediyor.
Tokyo Paralimpik Oyunlarına hazırlanan ve sezonun ikinci kampı için 10 Şubat’ta Karaman’da toplanan Goalball Erkek Milli Takımı Başantrenör Salih Rençber ile yardımcı antrenörler Mustafa Tankişi ve Ferhat Esatbaşoğlu eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu’nda hazırlıklarına devam eden milli takımı ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, devam eden kamp hakkında Başantrenör Salih Rençber’den bilgi aldı. Goalball Erkek Milli Takımını Karaman’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Bebek, başarılı sporcuları ayrı ayrı tebrik ederek, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirtti.
Kamp sürecinin çok iyi bir şekilde devam ettiğini belirten Başantrenör Salih Rençber’de, “2019 yılında ABD’de düzenlenen Dünya Oyunları’nda ikinci olan takımımız, Tokyo 2020 Oyunlarına katılma hakkı elde etmiştir. Bilindiği üzere Covid-19 salgını nedeniyle Olimpiyatlar 1 yıl ertelenmiştir. Bu süreçte spor tesisleri kapatıldığından dolayı takımımız antrenmanlarına haftanın 4 günü online ortamda hazırlanmıştır. Tesislerimizin milli sporculara açılmasıyla beraber takımımız kamplarına başlamış ve her ay 20 gün olacak şekilde takım kamplarına başlamıştır. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün engelli sporları ve sporcularına verdiği değerden dolayı bu ay ki kampımız Karaman ilimizde düzenlenmiştir. Tüm hijyen şartlarının maksimum düzeyde tutulduğu spor tesislerinin kapılarını bizlere açan İl Müdürlüğümüze sporcularım ve ekibim adına teşekkür ediyorum” dedi.

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