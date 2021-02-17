Göbeklitepe Kültür Evi ve Parkı törenle açıldı

Türkiye'nin tarih boyunca sınır komşularında zorda kalan tüm insanlara kapısını ve gönlünü açtığını belirten Özhaseki, ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde geleceğini inşa etmeye gayret ettiğini belirtti.

Şanlıurfa 'da Haliliye Belediyesi tarafından yaptırılan Göbeklitepe Kültür Evi ve Parkı'nın hizmete açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

"PKK bu millete adeta hayatı zehir ediyor. 13 kardeşimizi kurşun sıkarak şehit ettiler. Herkes de bunun şahidi. Şükür ki bugünlerde başımızda Recep Tayyip Erdoğan ve onun inançlı kadroları var. Bu lanet adamların hepsine dersini veriyoruz. Artık Türkiye'nin içerisinde PKK'lı örgüt üyesi adam kalmadı. Bu kardeşlerimizin hepsinin intikamını alacağız Allah'ın izniyle."

HDP'yi eleştiren Özhaseki, "TBMM'de oturup bu milletin alın teri ile verdiği vergilerle maaş alarak bölücülere destek verenler ve onların yanında olanlar. Bu bizim içimizi acıtıyor, canımızı sıkıyor, moralimizi bozuyor." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, CHP'yi de eleştirerek, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün kaset kumpasıyla CHP'nin başına Kılıçdaroğlu diye bir adam getirdiler. Ne yerlilik var ne millilik. CHP eksen değiştirdi. CHP'lilerin bütün dünyaları Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine kurulu. Herkesle işbirliği yapıyorlar. 'Recep Tayyip Erdoğan olmasın da ne olursa olsun, Erdoğan da AK Parti'de gitsin de ne olursa olsun' kafasındalar. Peki kardeşim vatandaş sizi seviyor mu? Hayır. Oyunuz artırıyor mu? Hayır. Bu ülkeye yapacağınız bir iş, bir program var mı? Hayır."