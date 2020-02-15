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Göbeklitepe ödüle layık görüldü

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.02.2020 16:21 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen Tureks Uluslararası Fuarcılık ödül töreninde ’Göbeklitepe Örenyeri’ ödülüne layık görüldü.Şanlıurfa Müze Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da gerçekleştirilen törende 80 müze ve ören yeri arasından en başarılı müze kategorisinde "Göbeklitepe Örenyeri" ödüle layık görüldü.

Göbeklitepe ödüle layık görüldü

İstanbul’da düzenlenen Tureks Uluslararası Fuarcılık ödül töreninde ’Göbeklitepe Örenyeri’ ödülüne layık görüldü.
Şanlıurfa Müze Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da gerçekleştirilen törende 80 müze ve ören yeri arasından en başarılı müze kategorisinde "Göbeklitepe Örenyeri" ödüle layık görüldü. Ödülü Kültür ve Turizm Bakanlığı adına alan Göbeklitepe Kazı Başkanı Celal Uludağ, kendilerini ödüle layık gören Tureks Uluslararası Fuarcılık yetkililerine teşekkür etti.

Göbeklitepe ödüle layık görüldü

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