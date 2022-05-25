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Göbeklitepe'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

25.05.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göbeklitepe'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının katkılarıyla 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlenen programda, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Urfa Ahengi Müzik Grubu'nun seslendirdiği türküler eşliğinde eğlendi.

Bazı ziyaretçiler okunan türkülere eşlik ederek halay çekti.

Etkinlikte katılımcılara, yöreye özgü pasta olan külünce ve reyhan şerbeti ikram edildi.

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