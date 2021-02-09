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Göbeklitepe'deki gizemli monolitin sırrı "Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı"nda çözüldü

09.02.2021 21:56 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlaya kimler tarafından hangi amaçla dikildiği ve yine nasıl ortadan kaldırıldığı belirlenemeyen metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle yazılan "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadesini tanıtım toplantısında kullandı - Konuşması sırasında bu sözleri sarf ettiği anda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki ekrana, sırrı çözülemeyen monolitin görüntüsü yansıtıldı

Göbeklitepe'deki tarlada bulunan ve gizemli şekilde ortadan kaybolan metal blokun (monolit) sırrı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşma sırasında çözüldü.

Şanlıurfa'nın kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan monolit merak konusu olmuştu.

Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun kim ya da kimler tarafından hangi amaçla dikildiği belirlenememişti.

Yöre halkının merakını cezbeden, ABD ve Avrupa medyasının haberlerinde geniş yer verdiği monolitin bu sabah saatlerinde yerinde olmadığı görüldü.

- Türkiye, Milli Uzay Programı'nın tanıtımı için farklı bir yol izledi

Metal blokun, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımının parçası olduğu anlaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın tanıtıldığı toplantı sırasında yaptığı konuşmada "Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programı'mızı bu günlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki gökyüzüne bak, Ay'ı gör." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın kürsüden bu ifadeleri kullandığı sırada Göbeklitepe'de gizemi çözülemeyen monolitin görüntüsü ile, sloganın sosyal medyada kullanımına yönelik "Gökyüzüne Bak, Ay'ı Gör" etiketi, arkadaki dev ekrana yansıtıldı.

Programa katılanlardan büyük alkış alan bu sözlerin ardından Erdoğan, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamındaki 10 hedefini açıkladı.

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