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Göç alan Gömeç’te Başkan Himam’dan “ikametgâh” çağrısı

03.02.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Göç alan Gömeç’te Başkan Himam’dan “ikametgâh” çağrısı

Son yıllarda çevre il ve ilçelerden yoğun göç almasıyla dikkatleri üzerinde toplayan Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam daha iyi şartlarda yaşamak ve modern bir kentte daha iyi hizmet almak isteyen tüm vatandaşların ikametgâhlarını ilçeye taşımalarını istedi.Gazetecilerle bir araya geldiği basın toplantısında kendisine yöneltilen ikametgah konusundaki bir soruyu yanıtlayan Başkan Himam, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını, yaşadıkları yer olan Gömeç’e ikametlerini almaları halinde yörenin ekonomik anlamda refah seviyesinin yükselmesine katkı vereceğini vurguladı.Gömeç’te sahil kısmında yazlıkları olan ve burada yaşayıp ikametgâhının başka il ve ilçede olmasının kente hiçbir katkı sağlamadığını savunan Başkan Himam, “Ancak bu vatandaşlarımızın ikametgâhını ilçemize aldıkları zaman biz İller Bankası’ndan payımızı nüfus yoğunluğumuzla doğru orantılı olarak alıyoruz.

Son yıllarda çevre il ve ilçelerden yoğun göç almasıyla dikkatleri üzerinde toplayan Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam daha iyi şartlarda yaşamak ve modern bir kentte daha iyi hizmet almak isteyen tüm vatandaşların ikametgâhlarını ilçeye taşımalarını istedi.
Gazetecilerle bir araya geldiği basın toplantısında kendisine yöneltilen ikametgah konusundaki bir soruyu yanıtlayan Başkan Himam, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını, yaşadıkları yer olan Gömeç’e ikametlerini almaları halinde yörenin ekonomik anlamda refah seviyesinin yükselmesine katkı vereceğini vurguladı.
Gömeç’te sahil kısmında yazlıkları olan ve burada yaşayıp ikametgâhının başka il ve ilçede olmasının kente hiçbir katkı sağlamadığını savunan Başkan Himam, “Ancak bu vatandaşlarımızın ikametgâhını ilçemize aldıkları zaman biz İller Bankası’ndan payımızı nüfus yoğunluğumuzla doğru orantılı olarak alıyoruz. Ama şu anda bu paylarımız son derece düşük. Bunu iki ile çarparsanız, Gömeç’deki nüfusun yaklaşık 16 bin değil en az 25 ile 30 bin arasında olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Vatandaşlarımız burada yaşıyor ikametgâhı başka illerde. Hatta son dönemlerde ilçemizden ev alan hatta ev kiralayarak burada yaşayan çevre ilçelere gidip-gelen çok ciddi bir kitle daha var. Örneğin Ayvalık’ta ikametgâhı görünen ama Gömeç’te oturan vatandaşlarımıza da belediye hizmetlerini vermeye çabalıyoruz. Bu yüzden de ilçe sakinlerimizin vatandaşlık bilinciyle ikametgâhlarını almalarını bekliyoruz. Bu konuda ekonomik olarak vatandaşımızın ikametgahlarını ilçemize almalarının önemini anlatmaya çalışacağız. Çünkü bu işin külfetini biz çekerken, mükâfatını başka il ve ilçeler görüyor. Bakıldığında bu ilçemize yapılan büyük bir haksızlık olarak karşımıza çıkıyor” dedi.
Vatandaşlardan bu konuda hassasiyet ve duyarlılık beklediklerini kaydeden Mehmet İrem Himam, “Gömeç’te yaşayan hemşehrilerimiz https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresinden ikamet değişimlerini kolaylıkla yapabilirler. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Lütfen yaşadıkları yere sahip çıksınlar” diye konuştu.

Göç alan Gömeç’te Başkan Himam’dan “ikametgâh” çağrısı

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