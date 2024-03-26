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Göç eden pelikanlar Ankara’ya misafir oldu

İHA İHA
26.03.2024 10:03
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Her yıl sıcak mevsimlerin yaşandığı kıtalara göç eden pelikanlar, yazı geçirecekleri bölgelere dönerken Ankara’nın Sel Kapanı Baraj göletine misafir oldu.

Türkiye, besini bol sulak arazileri nedeniyle birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Birçok göçmen kuşu da ağırlayan Türkiye, yaz mevsimimde pelikanların Afrika’dan Avrupa’ya göç ettiği güzergahta yer alıyor. Başkent semalarından geçen bir pelikan sürüsü de Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Sel Kapanı göletine misafir oldu. Ankara’nın merkezine sadece 30 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen vatandaşlar tarafından az bilinen bu göl, pelikanların yanı sıra kız kuşu, çulluk, telli turna ve martı gibi birçok popülasyonu misafir ediyor.

“70 YAŞINDA İLK DEFA PELİKAN GÖRÜYORUM”

Gölbaşı’nda yaşayan Mehmet Doğan, “Bu pelikanları milletin mümkün olduğu kadar görmesini isterim ama zarar vermeden. 70 yaşında bir insanım ama ilk defa bir pelikan görüyorum. O kadar göl, nehir ve dereler gezdim ama ilk defa bu gölde pelikanları gördüm. Doğa harikası birçok envaı çeşit kuş var. Bunları görmek ve iç içe yaşamak çok güzel bir doğa harikası. Bunlara kimsenin zarar vermemesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kanca şeklindeki üst gaga ve alt gagaya bağlı büyük bir keseyle tanınan pelikanların sıradaki durağının ege bölgesindeki sulak araziler olması bekleniyor.

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