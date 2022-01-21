YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Göç etmeyen leylek Tekirdağ'ın maskotu oldu

Göç etmeyen leylek Tekirdağ'ın maskotu oldu

21.01.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olta balıkçısı Emin Edebali: - "Leyleğimiz her gün burada dolanıyor, her gün severek besliyoruz" - Fotoğraf tutkunu Mehmet Emre Bingül: - "Birçok fotoğrafını çekerek güzel bir arşiv oluşturdum"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Süleymanpaşa ilçesinde göç etmeyen ve sahilde oltacıların verdiği balıklarla beslenen leylek, vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Kış dönemini sahil şeridinde geçiren leyleği gören kent sakinleri fotoğrafını çekerken olta balıkçıları da leyleği elleriyle besliyor.

Kent sakinlerinden Meltem Özgün, AA muhabirine, insanlara iyice alışan leyleğin kaçmadığını söyledi.

Leyleğin Tekirdağ'ın en sevimli simgesi olduğunu belirten Özgün, "Normalde leyleğin göç etmesi gerekiyor ama gitmemiş. Kış olmasına rağmen burada. İnternetten paylaşımlardan görüyorduk. Bugün Çorlu ilçesinden ailece buraya gelmiştik, gezerken görünce fotoğraf çektik." dedi.

Emin Edebali de sahilde sürekli olta balıkçılığı yaptığını ve tuttuğu balıklarla leyleği de beslediğini anlattı.

Leylek sahilde olduğu sürece ona sahip çıkmaya devam edeceklerini aktaran Edebali, "Leyleğimiz her gün burada dolanıyor. Biz de olta balıkçıları olarak her gün severek besliyoruz. Bize de alıştı, her gün elimizden balık yiyor. Şehrin maskotu oldu ama hayvanı kollamak lazım, kimsenin ürkütmemesi gerekiyor." diye konuştu.

Fotoğraf tutkunu Mehmet Emre Bingül ise her gün yüzlerce kişinin leylekle fotoğraf çektirdiğini belirterek, "Ben de leyleğin birçok fotoğrafını çekerek güzel bir arşiv oluşturdum. Leylek kentin maskotu haline geldi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadıDiş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı
Dünya bu projeyi bekliyor! Elon Musk, insan beynine çip takmak için harekete geçtiDünya bu projeyi bekliyor! Elon Musk, insan beynine çip takmak için harekete geçti
Tekirdağ'da bin 270 litre sahte içki ele geçirildiTekirdağ'da bin 270 litre sahte içki ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 21 Ocak Cuma

İmsak
06:54
Sabah
08:23
Öğle
13:26
İkindi
15:57
Akşam
18:20
Yatsı
19:43
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

Mardin'de uçak seferleri iptal edildi

İstanbul Esenyurt'ta şantiyede ceset bulundu

İstanbul Esenyurt'ta şantiyede ceset bulundu

Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Samsunspor'un "futbol şehitleri" anılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.