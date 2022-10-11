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Göç İdaresi Başkanlığından yabancıların adres beyanları hakkında açıklama:

11.10.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikayete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır"

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yabancıların adres beyanlarına ilişkin, "Gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikayete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır." açıklaması yaptı.

Göç İdaresi Başkanlığından, yabancıların adres beyanları hakkında yapılan açıklamada, kişilerin adres bildirimine ilişkin işlemlerde, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50'nci maddesine göre yazılı beyanın esas olduğu hatırlatıldı.

Türkiye'de vatandaşların ve yasal statüde bulunan yabancıların tüm adres tescil işlemlerinin nüfus müdürlükleri ve il göç idaresi müdürlükleri tarafından yürütüldüğü anımsatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yasal kalış hakkı bulunan yabancıların adres beyanlarının tamamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından titizlikle ve yerinde tahkikatlar yürütülmekte olup 2022 yılının başından bu yana 3 milyon 791 bin 198 yabancının adres tahkikatı yapılmış ve rutin olarak yapılmaya devam etmektedir. Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayıları ve yoğunlukları Bakanlığımızca düzenli olarak takip edilmekte olup belirlenen ilçe ve mahallelerin yabancıların ikametine kapatılması gibi düzenlemeler yapılmakta ayrıca yukarıda belirtildiği üzere yabancıların adreslerine ilişkin tahkikat işlemleri de devam etmektedir. Bu çerçevede, gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikayete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır."

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