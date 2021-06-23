Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü "Yerelde Kadın Buluşmaları" programında konuştu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, "Nerede bir mazlum, bir ihtiyaç sahibi varsa ona yardım elini uzatmak, ona yardımcı olmak, daima mağdurun, mazlumun yanında olmak, adaletin peşinde olmak, her zaman Türk milletinin en temel özellikleri, hasletleri olmuştur." dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile UNICEF iş birliğinde, ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla düzenlenen "Yerelde Kadın Buluşmaları" programı Afyonkarahisar'da yapıldı.

Bir termal otelde gerçekleşen programda "Büyüksün Türkiye" adlı kısa film gösterimi sunuldu.

Genel Müdür Savaş Ünlü, programda yaptığı konuşmada, göç hadisesinin gündemlerine son 10 yıl içerisinde Suriye'de yaşanan kriz sonrası girdiğini söyledi.

Buna karşın göçün son 10-20 yıla veya son 100 yıla ait bir olgu olmadığını vurgulayan Ünlü, "Göç tarihsel bir olgu. İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu. Türk tarihi de göçe yabancı değildir. Bizim milletimizin kültüründe de göç vardır." diye konuştu.

Ünlü, hem bu toprakların hem milletin kültüründe göçün merkezi bir yerde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nerede bir mazlum, bir ihtiyaç sahibi varsa ona yardım elini uzatmak, ona yardımcı olmak, daima mağdurun, mazlumun yanında olmak, adaletin peşinde olmak, her zaman Türk milletinin en temel özellikleri, hasletleri olmuştur. Suriye'deki iç savaşa bağlı yaşanan kitlesel göç sonrası Türk milleti, kapılarını yüzyıllar boyunca birlikte yaşadığı kardeşlerine hiç tereddütsüz açmış, geçmişte olduğu gibi aşını, ekmeğini paylaşmıştır. Gelen 3,6 milyonun üzerindeki Suriyeli kardeşimize modern bir devletin vatandaşına sağlaması gereken her türlü hizmeti, birçok devletin kendi vatandaşına sağlayamadığı düzeyde en iyi şekilde sağlayabildik ve sağlamaya da devam ediyoruz."

Sadece Suriyelilerin değil, dünyanın dört bir yanından 1 milyon 100 binin üzerinde ikamet sahibi yabancının Türkiye'de yaşadığını dile getiren Ünlü, dünyada maskeye, dezenfektana ihtiyacın hat safhada olduğu dönemde yabancıların Türk vatandaşları ile eşit düzeyde hizmet aldığını ve tüm dünyaya bu anlamda örnek olduklarını anlattı.

- "Göç eden bir ailenin çocuğuyum"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de 1940'larda Kafkasya'dan göç eden bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek, "1940'lı yıllarda babamın ailesi Ahıska'dan, annemin ailesi Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapıyor. Türkiye'ye geldikten sonra zaten ana vatan olarak bildiğimiz bu topraklarda kaynaşarak yaşam sürüyorlar." diye konuştu.

Göç hikayelerinin zor olduğuna işaret eden Çiçek, şunları söyledi:

"Oradaki toprakları bırakmak, vatan özlemi duymak çok zordur. Babaannemden ben hep hasret türküleri, hikayeler dinleyerek büyüdüm. Kafamızda hep memleketimizi canlandırarak büyüdük. Sizleri anlayabilecek bir müktesebat ile büyüdüm.

Fakat şunu da öğrendim; hayat devam ediyor. Eğer orada kalır, hayata uyum sağlayamazsak sıkıntı yaşıyoruz. Eğer uyum olmasaydı ben şimdi vali olarak karşınızda olmazdım. Yaşadığımız dezavantajı avantaja çevirmek durumundayız. Bunu çocuklarınız için sağlamalısınız. Onlar yeni bir dil, yeni bir kültürle büyüyor. Uyum içinde onları öz güvenle geleceğe hazırlamalısınız."

