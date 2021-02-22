"Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" adlı uluslararası konferans İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından düzenlenen "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" adlı uluslararası konferans başladı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Sabancı Kültür Merkezinde DEÜ tarafından düzenlenen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, 3 gün sürecek bilimsel etkinlikte elde edilen sonuçların akademi dünyasına, çözüm noktasındaki arayışlara ışık tutacağına inandığını ifade etti.

DEÜ'nün nitelikli öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten, yüksek standartlarda kamu hizmeti sunan, devletin verdiği görevleri kararlıkla icra eden bir üniversite olduğunu dile getiren Hotar, bilimsel araştırmaları ve AR-GE faaliyetlerini teşvik etmeyi, milli ve manevi değerlere sahip kuşaklar yetiştirmeyi, kalkınma, refah odaklı ulusal stratejileri desteklemeyi önemsediklerini dile getirdi.

Dünyanın hemen her noktasında insanların çeşitli nedenlerle yaşadıkları toprakları, doğup büyüdükleri ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını ifade eden Hotar, bu göçün daha iyi geleceğe sahip olmak, iyi şartlarda yaşamak gibi sebeplerin yanı sıra savaş, terör, kaos, can güvenliği gibi şartlardan da kaynaklandığını anlattı.