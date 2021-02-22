"Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" adlı uluslararası konferans İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından düzenlenen "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" adlı uluslararası konferans başladı.
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Sabancı Kültür Merkezinde DEÜ tarafından düzenlenen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, 3 gün sürecek bilimsel etkinlikte elde edilen sonuçların akademi dünyasına, çözüm noktasındaki arayışlara ışık tutacağına inandığını ifade etti.
DEÜ'nün nitelikli öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten, yüksek standartlarda kamu hizmeti sunan, devletin verdiği görevleri kararlıkla icra eden bir üniversite olduğunu dile getiren Hotar, bilimsel araştırmaları ve AR-GE faaliyetlerini teşvik etmeyi, milli ve manevi değerlere sahip kuşaklar yetiştirmeyi, kalkınma, refah odaklı ulusal stratejileri desteklemeyi önemsediklerini dile getirdi.
Dünyanın hemen her noktasında insanların çeşitli nedenlerle yaşadıkları toprakları, doğup büyüdükleri ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını ifade eden Hotar, bu göçün daha iyi geleceğe sahip olmak, iyi şartlarda yaşamak gibi sebeplerin yanı sıra savaş, terör, kaos, can güvenliği gibi şartlardan da kaynaklandığını anlattı.
Prof. Dr. Hotar, göç edenlerin büyük kısmını kadınlar, çocuklar ve yaşlıların oluşturduğuna dikkati çekerek, son 10 yılda özellikle Orta Doğu coğrafyasında milyonlarca insanın farklı ülkelerde yaşam mücadelesi verdiğini, "Arap baharı" olarak tanımlanan süreçte eylemlerin iç savaşa dönüştüğüne şahit olduklarını söyledi.
Hotar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ülkemiz 2011 yılında başlayan göç dalgasında kararlı ve isabetli adımlar atarak açık kapı politikası izledi. Kamplar, güvenli bölgeler kurduk, dünyaya örnek oldu. Bilim dünyasının temsilcileri olarak bu konuda uluslararası camiadan daha fazla inisiyatif almasını, ortak çözümler bulmasını, duyarlı davranmasını bekliyoruz. Sığınmacıların, mültecilerin sadece bir ülkenin değil, uluslararası toplumun bir sorunu olduğunu düşünüyoruz. Uyum sürecinde bu insanların desteklenmesi gerektiğini öngörüyoruz. Ülkemiz bu konuda da başarılı adımlar attı."
Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, MHP İzmir Milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.
Açılışta, DEÜ Devlet Konservatuvarı Orkestrası ve Korosu dinleti sundu. Koroda, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra çıkarılan DEÜ Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan da kemanıyla görev aldı.
Programda "Göç ve Suriye-Bir Kronoloji" adlı film izlendi. Konferans 24 Şubat'ta sona erecek.