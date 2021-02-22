YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" adlı uluslararası konferans İzmir'de başladı

"Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" adlı uluslararası konferans İzmir'de başladı

22.02.2021 20:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar: - "Ülkemiz 2011 yılında başlayan göç dalgasında kararlı ve isabetli adımlar atarak açık kapı politikası izledi. Kamplar, güvenli bölgeler kurduk, dünyaya örnek oldu"

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından düzenlenen "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" adlı uluslararası konferans başladı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Sabancı Kültür Merkezinde DEÜ tarafından düzenlenen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, 3 gün sürecek bilimsel etkinlikte elde edilen sonuçların akademi dünyasına, çözüm noktasındaki arayışlara ışık tutacağına inandığını ifade etti.

DEÜ'nün nitelikli öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten, yüksek standartlarda kamu hizmeti sunan, devletin verdiği görevleri kararlıkla icra eden bir üniversite olduğunu dile getiren Hotar, bilimsel araştırmaları ve AR-GE faaliyetlerini teşvik etmeyi, milli ve manevi değerlere sahip kuşaklar yetiştirmeyi, kalkınma, refah odaklı ulusal stratejileri desteklemeyi önemsediklerini dile getirdi.

Dünyanın hemen her noktasında insanların çeşitli nedenlerle yaşadıkları toprakları, doğup büyüdükleri ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını ifade eden Hotar, bu göçün daha iyi geleceğe sahip olmak, iyi şartlarda yaşamak gibi sebeplerin yanı sıra savaş, terör, kaos, can güvenliği gibi şartlardan da kaynaklandığını anlattı.

Prof. Dr. Hotar, göç edenlerin büyük kısmını kadınlar, çocuklar ve yaşlıların oluşturduğuna dikkati çekerek, son 10 yılda özellikle Orta Doğu coğrafyasında milyonlarca insanın farklı ülkelerde yaşam mücadelesi verdiğini, "Arap baharı" olarak tanımlanan süreçte eylemlerin iç savaşa dönüştüğüne şahit olduklarını söyledi.

Hotar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz 2011 yılında başlayan göç dalgasında kararlı ve isabetli adımlar atarak açık kapı politikası izledi. Kamplar, güvenli bölgeler kurduk, dünyaya örnek oldu. Bilim dünyasının temsilcileri olarak bu konuda uluslararası camiadan daha fazla inisiyatif almasını, ortak çözümler bulmasını, duyarlı davranmasını bekliyoruz. Sığınmacıların, mültecilerin sadece bir ülkenin değil, uluslararası toplumun bir sorunu olduğunu düşünüyoruz. Uyum sürecinde bu insanların desteklenmesi gerektiğini öngörüyoruz. Ülkemiz bu konuda da başarılı adımlar attı."

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, MHP İzmir Milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.

Açılışta, DEÜ Devlet Konservatuvarı Orkestrası ve Korosu dinleti sundu. Koroda, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra çıkarılan DEÜ Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan da kemanıyla görev aldı.

Programda "Göç ve Suriye-Bir Kronoloji" adlı film izlendi. Konferans 24 Şubat'ta sona erecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:46
Öğle
13:30
İkindi
16:34
Akşam
19:04
Yatsı
20:20

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Sevgül Eczanesi
Balcova
Ülkücan Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Aliağa’da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı

Aliağa’da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı

Çiğli Belediyesinden eczacı istihdamına destek

Çiğli Belediyesinden eczacı istihdamına destek

Başkan Soyer’den Dikili, Bergama, Kınık programı

Başkan Soyer’den Dikili, Bergama, Kınık programı

Büyükşehir, 50 günde 90 bin hanenin kapısını çaldı

Büyükşehir, 50 günde 90 bin hanenin kapısını çaldı

TFF 1. Lig'de iki İzmir ekibi Altay ile Altınordu yarın karşılaşacak

TFF 1. Lig'de iki İzmir ekibi Altay ile Altınordu yarın karşılaşacak

Bucalı psikososyal destek hattıyla rahatladı

Bucalı psikososyal destek hattıyla rahatladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.