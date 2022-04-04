YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Göç rotasındaki Diyarbakır, yırtıcı kuşlara ev sahipliği yapıyor

Göç rotasındaki Diyarbakır, yırtıcı kuşlara ev sahipliği yapıyor

04.04.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DÜ Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alaaddin Kaya: - "Şahinleri sürü halinde görünce korku yerine tam tersi mutlu olmamız gerekiyor. Burayı tercih etmelerindeki sebep, burada besin bulmaları ve güvende olduklarını hissetmeleri" - Veteriner hekim Kasım Ertürk: - "Çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, yaralı bir hayvan gördüklerinde Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ulaşmaları"

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Göçmen kuşların göç rotasında bulunan Diyarbakır, ilkbaharda başta şahin olmak üzere yırtıcı kuş türlerini ağırlıyor.

Afrika, Avrupa ve Asya'yı kapsayan göç yolu üzerinde bulunan Anadolu toprakları, aynı zamanda birçok kuş türü için konaklama ve üreme sahası olma özelliği taşıyor.

Göçmen kuşların Anadolu'daki göç rotasında yer alan illerden Diyarbakır, bu mevsimde başta şahin olmak üzere aralarında atmaca, delice, kara çaylakların da bulunduğu yüzlerce yırtıcı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Bazı yırtıcı kuş türleri, Diyarbakır'ın Ergani, Dicle ve Eğil ilçesinin kırsal bölgelerinde görüntülendi.

Tarımsal ürünler için tehlike oluşturan tarla faresi, kurbağa ve sürüngenlerin yanı sıra haşerelerle beslenen bu yırtıcı kuşlar kimi zaman insan eliyle kimi zaman da doğal hayatta çeşitli nedenlerle yaralanırken, bazen de tarlalardaki zirai ilaçlardan zehirlenebiliyor.

Diyarbakır'da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi (DÜ) iş birliğiyle kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yaralı ve hasta yırtıcı kuşlar tedavi ediliyor.

- "Burayı tercih etmelerindeki sebep, besin bulmaları ve güvende hissetmeleri"

DÜ Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı, Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Alaaddin Kaya, AA muhabirine, Dicle Nehri vadisinin şahinler, atmacalar, deliceler, kara çaylaklar ve birçok yırtıcı kuş türünün göç yolu olduğunu belirtti.

Göç esnasında yırtıcı kuşların daha fazla görülmesinin nedeninin daha fazla efor sarf ettikleri için daha çok beslenmeye ihtiyaç duymaları olduğunu ifade eden Kaya, kuşların sayıları 5 ila 30'u bulan sürüler halinde görülmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Kaya, "Bu sırada yoğunluk olunca insanlar tedirgin oluyor. Bazen istilacı oldukları düşünülüyor ve bu türlere yönelik saldırılar olabiliyor. Bazen de maalesef silahla avlanabiliyorlar. Kimi zaman da evcilleştirme gibi bir tutum sergileniyor. Bu türler sürü halinde geldiğinde korkulacak bir şey yok, tehlikeleri yok." diye konuştu.

"Şahinleri sürü halinde görünce korku yerine tam tersi mutlu olmamız gerekiyor. Burayı tercih etmelerindeki sebep, burada besin bulmaları ve güvende olduklarını hissetmeleri. Göç ettiği yol üzerinde besin bulabiliyorsa ve kendisini güvende hissediyorsa bu hayvan için önemli. Bu, oradaki ekolojik sistemin de iyi olduğunun bir göstergesi." ifadelerini kullanan Kaya, bunun göç yolunun devam etmesi açısından da önemli olduğunu söyledi.

Kaya, her yıl göç sezonunda merkeze 40-50 yaralı ya da zehirlenen kuşun getirildiğini anlatarak, bu yıl sadece 15 günde farklı türlerden 25 kuşa tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunduklarını kaydetti.

- "Çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz"

Merkezde görevli veteriner hekim Kasım Ertürk de göç mevsimi olması itibarıyla kırsaldan çok sayıda yaralı ve zehirlenmiş yırtıcı kuşun tedavi için getirildiğini belirtti.

Yaban hayatının korunmasına yönelik kent merkezi ve ilçelerde eğitim seminerleri verdiklerini anlatan Ertürk, "Çiftçilere yönelik broşürler aracılığıyla bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız bu hayvanlardan korkmamaları, bunların da doğanın birer parçası olduklarını unutmamaları, yaralı bir hayvan gördüklerinde Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ulaşmaları." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılımDiyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım
Altay-Antalyaspor maçının ardındanAltay-Antalyaspor maçının ardından
Antalya'da silahla vurulmuş ceset bulunduAntalya'da silahla vurulmuş ceset bulundu

Diyarbakır Namaz Vakitleri 4 Nisan Pazartesi

İmsak
04:30
Sabah
05:53
Öğle
12:27
İkindi
16:02
Akşam
18:51
Yatsı
20:09

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Pazartesi

Metropol Eczanesi
Yenisehir
Ufuk Can Eczanesi
Yenisehir
Diyapoğlu Eczanesi
Baglar
Park Eczanesi
Baglar
Gökkuşağı Eczanesi
Kayapinar
Vitamin Eczanesi
Kayapinar
Yeniyol Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ukrayna'nın konuştuğu üniversiteli genç kız!

Ukrayna'nın konuştuğu üniversiteli genç kız!

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.