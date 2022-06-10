"Göç Senfonisi-Karanlık Sular" konserinin dünya prömiyeri yapıldı

İSTANBUL (AA) - Müzisyen Fuat Saka'nın Yunan besteci Vangelis Zografos ile yazdığı "Göç Senfonisi-Karanlık Sular" eseri, ilk kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığınca düzenlenen konserde, göçle birlikte yaşanan savaşlar, yerinden edilme, açlık, yoksulluk, susuzluk gibi travmalar notalara döküldü.

Usta müzisyen Fuat Saka'nın Yunan sanatçı Ionna Forti ile barış ve kardeşlik şarkıları söylediği konserde, şef Anastasios Symeonidis yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası da sahne aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göç ve göçmenlik üzerine konuşma yaptığı konseri, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker de izledi.

Dünya prömiyeri yapılan konser, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Konserde, sanatçılara, kemençede Zacharias Sypridakis ve kavalda Cihan Yurtçu eşlik etti.

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