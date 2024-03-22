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Göç yolunda yorgun düşen öter ardıç kuşu, soluğu hastanede aldı

İHA İHA
22.03.2024 10:59
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde nadir görülen ’öter ardıç kuşu’, yorgun ve bitkin olarak hastane bahçesine düştü.

Kuş, hastanedeki tedavinin ardından yetkililere teslim edildi.
Akdeniz’in bereketli topraklarında bulunan Hatay, yüzlerce kuş türünün göç yolunda bulunuyor. Zaman zaman yorgun düşen veya yaralanan kuşlar, Hatay’da kendini gösteriyor. Samandağ ilçesinde çok nadir görülen öter ardıç kuşu, yorgun ve bitkin olarak hastane bahçesine düştü. Hastane personellerinin uçamaz halde bulduğu kuş, sağlık çalışanları tarafından karnı doyuruldu ve tedavi edildi. Hastanenin Başhekimi Uzman Doktor Züheyr Günal tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

“ÖTER ARDIÇ KUŞU RAHATSIZLIĞINDAN DOLAYI HASTANEYE GELDİ”

Kuşun tedavisi ile ilgilenen Başhekim Günal, “Öter ardıç kuşu misafirimiz oldu. Sabahın ilk saatlerinde muhtemelen rahatsızlığından dolayı hastaneye geldi. Burada tedavi olacağını düşünerek hastanemizin ön tarafında bulduk. Kuş uçamıyor. Karnını doyurduk ve suyunu verdik. İnşallah ilk fırsatta sağlığına kavuşacaktır” dedi.

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