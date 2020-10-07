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Göç yolunu şaşırıp Elbistan'a gelen flamingoya belediye ekipleri sahip çıktı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 07.10.2020 15:50 | Son Güncelleme

Göç yolunu şaşırıp Elbistan'a gelen flamingoya belediye ekipleri sahip çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bitkin halde bulunan flamingo koruma altına alındı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pınarbaşı mesire alanında çalışma yapan belediye ekipleri, bitkin duran flamingoyu fark etti.

Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan flamingonun, göç yolunu şaşırdığı anlaşıldı.

İlk tedavisi ve bakımı yapılan flamingo, Elbistan Belediyesi ekiplerince koruma altına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Türkiye'nin dünyadaki flamingoların önemli bir bölümüne ev sahipliği yaptığını; flamingoların, nesli tükenmekle karşı karşıya olan bir tür olduğunu belirtti.

Tuz ve Van göllerinin bu güzel kuşların en önemli yaşam alanları olduğuna dikkati çeken Gürbüz, buralarda yavrularını büyüten flamingoların her yıl eylül ayı sonunda göç yolculuğuna başladığını, Pınarbaşı mesire alanında bulunan kuşun da göç yolunu şaşırdığını ve bitkin düşünce gölete indiğini düşündüklerini ifade etti.

Gürbüz, "Ekiplerimiz kuşun bakımıyla ilgili tüm müdahaleleri yaptılar. Veteriner arkadaşlar da ilgileniyorlar. Şu an sağlığı daha iyi. Bu muhteşem kuşun tekrar doğaya dönmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

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